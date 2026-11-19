Jednou kolo, vždycky kolo. Bratři z Vimperka prodali startup Američanům, teď míří na olympiádu
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Známá česká značka Rouvy vstupuje do světa profesionální cyklistiky s ambicemi, které dalece přesahují domácí scénu.
- Za půlmilionovou investicí do nového týmu stojí podnikatelé, kteří už jednou dokázali dobýt svět cyklistiky.
- Do nové sestavy míří výrazná jména i mladé české talenty, jejichž cílem je světová špička a olympiáda.
Virtuální platforma pro domácí trénink cyklistiky vstupuje do reálného světa. Je to přitom jen zhruba půl roku, co čeští miliardáři ze stáje Pale Fire Capital se zakladateli platformy prodali Rouvy do rukou americké technologické firmy Zwift. Nyní původní zakladatelé startupu, stále činní v řízení i pod novým vlastníkem, bratři Petr a Jiří Samkovi, zásadně zvýšili rozpočet Rouvy Cycling Teamu pro sezonu 2027 na 500 tisíc eur s vyhlídkou dalšího růstu.
Tým se zaměří konkrétně na Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Hlavními zdroji jeho aktuálního financování jsou bratři Samkovi a částečně Rouvy jako titulární partner. „Jsme přesvědčeni, že v Česku chybí tým, který by talenty dovedl až na světovou úroveň, jako je tomu třeba ve Švýcarsku. Chceme to změnit. Do týmu jdeme nyní především s vlastními penězi, protože tomu věříme a chceme to celé nakopnout. Bereme to jako dlouhodobý projekt, ale určitě budeme hledat i další partnery,“ říkají bratři Samkovi.
Rozpočet, který je na domácí poměry nadstandardní, umožňuje zajistit závodníkům i realizačnímu týmu podmínky na úrovni zahraničních profesionálních týmů.
Cíl, který si Samkovi dali, je zařadit se mezi 20 nejlepších týmů světa, dostat závodníky na olympijské hry v Los Angeles 2028 a nabídnout talentům zázemí na úrovni zahraničních týmů.
Posily pro tým
K dosavadní týmové jedničce, pětinásobné mistryni ČR Adéle Holubové, tak přichází pět nových závodníků. Elitní část sestavy posiluje Sina van Thiel, bronzová medailistka z mistrovství Evropy. Tým zároveň sází na nastupující generaci: norského závodníka Sigurda Stubberuda, který se pravidelně umísťuje v první desítce Světového poháru v kategorii mužů do 23 let, Elišku Hanákovou, letošní mistryni republiky v olympijském cross-country v kategorii žen do 23 let, Lucii Grohovou, letošní bronzovou medailistku z juniorského mistrovství světa v cyklokrosu, a Ondřeje Plice, který je juniorským mistrem světa v terénním triatlonu XTERRA.
Novou sestavu představí tým poprvé před domácím publikem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě 21.–23. května 2027.
Z Vimperka do USA
Příběh startupu Rouvy vyvrcholil letos na jaře. Firma původem z Vimperka, která nalákala investory z Pale Fire Capital kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla, přešla po svém covidovém boomu pod křídla amerického Zwiftu, jejího největšího konkurenta na trhu indoor cyklistického tréninku. Rouvy zůstala dál fungovat jako samostatná aplikace se stejným týmem – Pale Fire Capital spolu se zakladateli Rouvy získali podíl ve Zwiftu jako dílčí součást komplexní transakce.
Rouvy Cycling Team navazuje na více než 25 let práce s mladými cyklisty ve Vimperku. Odtud vzešli například Kateřina Nash, Tereza Huříková, Martin Stošek nebo Jan Vastl. A právě zde studovali na sportovním gymnáziu i oba zakladatelé. „Rouvy vyrostlo z cyklistiky a z Vimperka. Závodně jsme jezdili od dětství a bez toho bychom Rouvy nikdy nezaložili,“ podotýkají bratři Samkovi.
Platforma pro domácí cyklistický trénink Rouvy obsahuje dnes tisíce tras, které doplňují výzvy, skupinové jízdy, závody, tréninky a tréninkové plány. Mezi partnery Rouvy v cyklistice a triatlonu patří IRONMAN a Life Time Grand Prix. Aplikace má dnes 270 tisíc platících uživatelů a meziročně roste o více než 40 procent. V tomto roce Rouvy atakuje tržby ve výši jedné miliardy korun.