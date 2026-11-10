Křetínský může získat až 80 procent ve francouzské maloobchodní skupině
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- Řetězec Plesio se dohodl na restrukturalizaci dluhu.
- Podíl Daniela Křetínského může vzrůst až na 80 procent.
- Jde o druhou restrukturalizace za posledních dva a půl roku.
Francouzská maloobchodní skupina Plesio, dříve známá pod názvem Casino, dosáhla předběžné dohody o restrukturalizaci dluhu. Oznámila to v tiskové zprávě. Dohoda by mohla zvýšit podíl českého miliardáře Daniela Křetínského přibližně na 80 procent, řekl podle agentury Reuters generální ředitel společnosti Plesio Philippe Palazzi.
Většinovým akcionářem Plesia je společnost France Retail Holdings (FRH), kterou prostřednictvím investiční společnosti EP Equity Investment III ovládá Křetínský. Strany chtějí dohodu o podmínkách restrukturalizace definitivně stvrdit do 19. prosince. Až si skupina zajistí stabilní finanční strukturu, mohla by začít kupovat nové značky, zejména v segmentu hotových jídel s sebou, dodal Palazzi.
Oznámená dohoda bude pro Plesio už druhou restrukturalizací dluhu za méně než dva roky. První restrukturalizace, která pomohla maloobchodnímu řetězci vyhnout se bankrotu, vyvrcholila v březnu 2024 jeho převzetím konsorciem vedeným Danielem Křetínským.
Společnost Plesio má v současnosti dluh 1,4 miliardy eur (asi 34 miliard Kč) se splatností v březnu 2027. V rámci restrukturalizačního plánu bude tento dluh snížen na 800 milionů eur. Součástí dohody je zvýšení základního kapitálu o 390 milionů eur ze strany společnosti France Retail Holdings.
Firmu zasáhly kyberútoky
Akcie Plesia zahájily úterní obchodování na burze v Paříži růstem téměř o 11 procent. Překonávaly tak evropský referenční index maloobchodních společností, který vykazoval růst asi o jedno procento.
Na řetězec nyní doléhají dopady kybernetického útoku, který na začátku října zasáhl stovky francouzských supermarketů. Dotkl se více než 30 prodejen značky Monoprix, která patří do skupiny Plesio. Celkové ztráty způsobené útokem nepřesáhly 300 tisíc eur, řekl Palazzi.
„Poněkud větší dopad na skupinu měly nepokoje ze 17. října,“ uvedl Palazzi. Přibližně 50 obchodů skupiny bylo poškozeno při rabování nebo vandalismu. Nepokoje vypukly v říjnu ve městech po celé Francii, dodal.
Provozovatel supermarketů Plesio vykázal ve třetím čtvrtletí růst srovnatelných tržeb o 0,3 procenta na 1,95 miliardy eur. Snížil se ale prodej nepotravinářského zboží, zejména v září. Firma očekává, že na konci čtvrtého čtvrtletí bude mít k dispozici likviditu nejméně 400 milionů eur.
Skupina zároveň potvrdila cíl na letošní rok, a sice dosáhnout bodu zvratu u volného peněžního toku před započtením finančních nákladů, navzdory zhoršujícímu se ekonomickému prostředí a škodám na prodejnách. Důvěra francouzských spotřebitelů v říjnu podle statistického úřadu INSEE klesla na nejnižší úroveň od června 2013.
Plesio je maloobchodní skupina zaměřená hlavně na potravinářský maloobchod a prodej v menších prodejnách. Do letošního října působila pod názvem Casino Group. Její historie sahá do roku 1898, kdy Geoffroy Guichard založil ve francouzském městě Saint-Étienne společnost Société des Magasins du Casino. První samoobslužnou prodejnu otevřela v roce 1948, první supermarket v roce 1960 a první hypermarket v roce 1970.
Skupina Plesio sdružuje sedm značek: Monoprix, Casino, Franprix, Naturalia, Spar, Vival a Cdiscount. Zatímco první značky působí zejména v potravinářském maloobchodě, Cdiscount se zaměřuje na internetový prodej. Skupina uvádí, že má přibližně 6500 prodejních míst a více než 24 tisíc zaměstnanců.