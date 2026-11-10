Zůstane ČEZ na české lithium sám? Jeho australskému partnerovi docházejí peníze
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- Australskému partnerovi ČEZ při těžbě lithia na Cínovci docházejí peníze.
ČEZ už za partnera zaplatil část investice a zvýšil svůj podíl v projektu.
Experti varují před zdržením těžby i rizikem, že celý projekt zůstane na ČEZ.
Hotovost, která nevystačí ani na jeden byznysový kvartál, anebo úroky z krátkodobých půjček vyplácené v nově vydaných akciích. I takový je obrázek aktuálního hospodaření australského partnera tuzemského ČEZ pro těžbu lithia, společnosti European Metals Holdings. Společnými silami mají obě firmy v budoucnu těžit stěžejní surovinu pro elektromobilitu na krušnohorském Cínovci. Ekonomická situace australské firmy je ale stále napjatější, a roste tak riziko, že se o celý projekt bude muset ve finále postarat pouze česká strana.
Když docházejí peníze
„Společnost se neobejde bez dodatečného kapitálu na krytí svých provozních nákladů i závazků v projektové firmě Geomet,“ uvedla v závěru října European Metals Holdings ve sdělení investorům na svém webu s tím, že představenstvo posuzuje řadu budoucích možností financování dostupných pro společnost, včetně potenciálního kapitálového nebo dluhového financování. „Dostupné financování vystačí odhadem na 0,7 kvartálu,“ dodala firma. Dokladem napjaté finanční situace může být červencová krátkodobá půjčka firmy od australské finanční společnosti Keystonegroup Investments, které podle svého vyjádření nezaplatila úroky v hotovosti, ale převodem čtvrt milionu svých vlastních akcií.
Do týdne by měl přitom australský těžař vyrovnat účet ve společné firmě Geomet, kam ČEZ během září nalil v rámci dohodnutého navýšení kapitálu celkem 13 milionů eur jako prostředky pro realizaci další fáze projektu. Uhradil i částku za australskou EMH, a dočasně tak stoupl podíl české strany ve společném projektu na těžbu lithia na více než 57 procent a obdobně pak podíl EMH klesl na necelých 43. „EMH má opci, která bude splatná v druhé polovině listopadu. Pokud EMH do té doby poskytne Geomet příslušný vklad, zůstanou podíly obou akcionářů na dosavadních hodnotách,“ uvedl v polovině října mluvčí ČEZ Jaroslav Verner.
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