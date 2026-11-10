Krug přiznal chybu třetí série Zrádců. Gauč v O2 areně za 50 tisíc se prodal, říká režisér českého fenoménu
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- Zrádci se z televizního pořadu proměnili v online fenomén a značku, která žije i mimo obrazovky.
- Fanoušci se scházejí na společných projekcích a chystá se velkolepé finále v O2 areně.
- Režisér Markus Krug v rozhovoru pro FLOW vysvětluje, kolik stojí náročná produkce, jak funguje product placement a proč je důležitá psychická příprava soutěžících.
Formát reality show Zrádci je sám o sobě tak náročný, že se nedá podle režiséra Markuse Kruga určit jeden nejproblematičtější okamžik. „Náročnost spočívá hlavně v tom, že se nedá moc věcí opakovat, režírovat ani dávat instrukce. Musíme ctít pravdu,“ popisuje v pořadu FLOW.
„Třetí sérii stále vyhodnocujeme, protože o jejím úspěchu rozhodují hlavně diváci. Přijde mi, že je dobrá, i když kontroverzní. Mezi účinkujícími si každý divák najde svého oblíbence,“ tvrdí Krug. Casting na třetí řadu byl ovlivněn reakcemi na předchozí série. Diváci si stěžovali na příliš „sluníčkových“ lidí. Hledali proto individuality. Sledovanost přesto u poslední řady klesla. „Je to proto, že se přelila do online prostoru,“ vysvětluje režisér.
Pořad si vybudoval vlastní fanouškovskou komunitu. Důkazem jsou vyprodané projekce v kinech i plánované finále v O2 areně. „Je to love brand. Lidé chtějí být součástí toho, co se kolem Zrádců děje,“ říká Markus Krug.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Proč je formát pro tvůrce extrémně náročný
🟠 Jak chtějí hráče lépe chránit
🟠 Kde tvůrci přiznávají chybu ve třetí sérii
🟠 Proč se fenomén promítání v kinech zrodil z omylu
🟠 Jak si stojí finále v O2 aréně a lístky za 50 tisíc
🟠 Co je největším žroutem rozpočtu show
🟠 Jak česká verze změnila mezinárodní pravidla
🟠 Kde má režisér morální hranici v reality show
🟠 Co čekat od čtvrté série
🟠 Proč zatím padly Krugovy hollywoodské ambice
Od televizní obrazovky do O2 areny
Společné sledování jednotlivých dílů začalo nenápadně. První projekce se konala v malém kinosále pro studenty na FAMU, postupně se ale nápad rozšířil do dalších měst. Diváci podle Kruga nechtějí jen sledovat pořad doma, ale chtějí také sdílet emoce s ostatními. Zajímavé jsou projekce i pro samotné soutěžící – dostávají se na nich k záběrům, které dosud neviděli.
Dalším krokem je velké finále nazvané Poslední stůl, které se má uskutečnit 2. prosince v O2 areně. „Věřím, že se to do konce finále vyprodá,“ věří režisér. Ceny vstupenek začínají na 900 korunách, VIP místa se pohybují kolem deseti tisíc. Speciální nabídka zahrnuje také gauč přímo mezi hráči za 50 tisíc korun. Jeden z nich už se prodal. „Takový lístek si koupí někdo, kdo chce tento projekt podpořit a chápe, že je to součást rozpočtu, ze kterého můžeme udělat show,“ míní.
Nejde podle něj jen o způsob, jak na pořadu vydělat. „Premiéry a finále nejsou akce, které nejsou finančně návratné. Je to o tom, že u toho lidé chtějí být,“ popisuje režisér. Důležitá je také komunita a zájem, který kolem značky vzniká.
Markus Krug
Je česko-rakouský režisér a scenárista známý propracovaným příběhem, dynamickým střihem a megalomanskými nápady s hlubší myšlenkou. Proslavil se tvorbou pořadů Praha vs. prachy s Jankem Rubešem a One Man Show s Kamilem Bartoškem (Kazmou), odkud v roce 2020 odešel kvůli neshodám ohledně nadačních financí. Od roku 2020 se věnuje reklamním a televizním projektům v Česku i zahraničí a na podzim 2023 začal pracovat na dvanáctidílné reality show Zrádci natáčené na Křivoklátě s moderátorem Vojtěchem Kotkem. Momentálně v televizi běží její třetí řada.
Filmová produkce, která stojí čas i peníze
Zrádci se od běžných reality show odlišují také způsobem natáčení. Prostředí hradu, technické zázemí i množství kabeláže vyžadují rozsáhlé přípravy. Samotné natáčení trvá přibližně čtrnáct dní, příprava a následné bourání zaberou zhruba měsíc. „Největší náklad je podle mě čas, pronájem hradu a technická náročnost,“ říká Krug. Přesné částky prozradit nechtěl. Zdůraznil ale, že produkce hledá možnosti, jak pořad realizovat v požadované kvalitě, ať už s pomocí partnerů, nebo jiných řešení.
Součástí financování je také product placement. Režisér si ale hlídá, aby značky nenarušovaly atmosféru pořadu. Nejde podle něj jen o umístění výrobku před kameru, ale o jeho přirozené začlenění do prostředí, kde se natáčí.
Tlak na hráče i celý štáb
Náročné není pouze natáčení, ale také samotná hra. Soutěžící jsou čtrnáct dní odříznutí od internetu a běžných technologií, soustředí se jen na dění na hradě a postupně se dostávají pod psychický tlak. Produkce proto spolupracuje s psychiatrem a terapeutkou.
„Je to z nuly na sto,“ popisuje Krug situaci lidí, kteří se často poprvé ocitnou před kamerou a následně čelí pozornosti velkého množství diváků. Do budoucna by proto chtěl jejich přípravu rozšířit také o komplexnější mediální workshop.
Proč se rozhodli letos pro změnu v natáčení a co vnímá Markus Krug jako chybu? Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod a zhodnocení třetí série Zrádců
(01:35) Extrémní náročnost natáčení a zdraví tvůrců
(02:38) Jak hráče připravit na mediální šok a hrozbu spoilerů
(05:13) Změny v koncepci: Filmovost vs. realita a chyba v lince hradního pána
(07:25) Kdo má poslední slovo a jak se sledovanost přelila do onlinu
(08:43) Jak z omylu vzniklo promítání v kinech po celé republice
(10:23) Finále v O2 areně a lístky na gauč za 50 tisíc
(12:03) Proč je formát lovebrand a co jsou klíčová KPIčka pro Primu
(13:35) Rozpočet Zrádců: Měsíční pronájem Křivoklátu a technická náročnost
(16:25) Product placement bez kompromisů a ústupků ze stylu
(19:15) Konzultace licence a jak kauza „přísahy na dědečka“ změnila světová pravidla
(22:14) Hlad po autenticitě v době AI a režisérova morální hranice
(26:07) Psychotým na place: Proč hra láme i lidi z FBI a Scotland Yardu
(30:41) Čtvrtá série: Osobnosti místo celebrit a odmítnutý Kalousek
(31:37) Zkažený americký sen, prodaná mikrovlnka a stopka se Sachou Baronem Cohenem
(34:08) Režisérské sny: Opening k Oscarům a hollywoodská jména
(35:05) Vliv Zrádců na kariéru, vyjednávání podmínek a rodinné mantinely