Češi vsadili na dostupnou péči o duševní zdraví. Teď si zajistili 100 milionů a plánují nakupovat konkurenty
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- Česká platforma pro online psychoterapii Hedepy si zajistila financování u Orbit Capital.
Díky němu plánuje pokračovat v akvizici regionálních konkurentů.
Kromě poskytovaných online služeb chce přidat také osobní péči a zapojit umělou inteligenci.
Platforma Hedepy, která zprostředkovává online psychoterapeutická sezení, si pro svůj další růst zajistila úvěrové financování u Orbit Capital. Česko-polská investiční skupina jí poskytne 100 milionů korun. „Financování v podobě úvěru vnímáme jako potvrzení, že Hedepy dospělo v ekonomicky zdravou a důvěryhodnou společnost. Máme ověřený obchodní model, zkušenost s realizací akvizic a jasnou představu, jak prostředky využít. Kapitál nyní můžeme směřovat přímo do dalšího růstu a zpřístupnění pomoci v oblasti duševního zdraví těm, kdo ji potřebují,“ říká spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Lukáš Krčil.
Česká platforma získala v roce 2023 od investorů, mezi kterými byly fondy Nation 1 či Purple Ventures, kolem 50 milionů korun. Nyní společnost místo investičního kola zvolila jiný způsob financování. „Hedepy si vybudovalo důvěryhodnou pozici na trhu duševního zdraví ve střední a východní Evropě, prokázalo opakovatelný model integrace akvizic a směřuje k finanční udržitelnosti. Venture debt vnímáme jako správný nástroj pro tuto fázi – umožňuje společnosti financovat další růst bez ředění stávajících akcionářů. Podporujeme tým s jasnou strategií vybudovat vedoucí platformu na trhu, který je stále velmi fragmentovaný,“ uvádí partner Orbit Capital Lukáš Macko.
Původně měl český startup v plánu v letošním roce uzavřít investiční kolo Series B, v němž plánoval od investorů získat kolem čtvrt miliardy korun. I když se nakonec firma rozhodla pro úvěrové financování, investiční kolo do budoucna nevylučuje. „Nechceme ho ale otevírat pouze kvůli získání kapitálu. Rádi bychom přivítali především strategického partnera, se kterým budeme mít jasné synergie na podobných trzích jako my a který nám pomůže Hedepy dlouhodobě rozvíjet. Případné kolo by zároveň mohlo být i příležitostí ke zjednodušení a konsolidaci současné akcionářské struktury,“ vysvětluje Krčil.
Další akvizice v plánu
Firma chce získané finanční prostředky použít zejména na akvizice konkurenčních společností, které by dále upevnily její pozici. „Aktuálně jednu akvizici finalizujeme a její zveřejnění plánujeme na přelomu roku. Další akvizice by měla následovat v příštím roce,“ přibližuje Krčil. Podle něj akvizice zůstávají jednou z hlavních růstových priorit firmy. „Evropský trh péče o duševní zdraví je stále velmi roztříštěný a vidíme na něm řadu příležitostí k dalšímu propojování lokálních poskytovatelů a služeb,“ dodává.
Hedepy už v loňském roce koupilo polského konkurenta HearMe zaměřeného na podporu duševního zdraví ve firmách. Právě na segment se Češi zaměřují v rámci své části Hedepy for Business, v rámci které nabízejí psychoterapii pro celé společnosti. Aktuálně mají více než 300 firemních klientů s více než třemi tisíci zaměstnanci.
I díky této akvizici tuzemská platforma rychle roste. V loňském roce zprostředkovala více než 300 tisíc terapeutických sezení v celkové hodnotě přesahující 315 milionů korun, což představovalo meziroční nárůst o 78 procent. Na některých trzích se dostala do kladného provozního zisku EBITDA. Firma působí celkem v devíti zemích zejména střední a východní Evropy – kromě Česka například ještě v Rumunsku, Litvě, na Slovensku či Ukrajině – a uživatelům nabízí celkem přes 1200 psychoterapeutů.
V letošním roce Krčil očekává růst v nižších desítkách procent. „Některé z našich trhů nadále dosahují kladného provozního zisku EBITDA, což potvrzuje, že náš obchodní model může být dlouhodobě udržitelný,“ doplňuje.
Osobní péče i zapojení AI
Vedle online psychoterapeutické platformy Hedepy aktuálně buduje také fyzická pracoviště v Česku a na Slovensku, pokračovat chce také do dalších zemí. „Naším cílem je postupně překročit model čistě online psychoterapeutické platformy a vybudovat komplexní prostředí pro péči o duševní zdraví. Vedle online terapie tak budujeme zdravotnickou část skupiny, která nám umožní zajistit medicínskou péči,“ popisuje Krčil budoucí plány.
Od začátku letošního roku také Hedepy umožňuje domluvit si osobní sezení s terapeutem v jeho vlastním prostoru. „Důležitou součástí této strategie je také spolupráce se zdravotními pojišťovnami, která může pomoci snížit finanční bariéry při hledání odborné pomoci,“ dodává Krčil.
Kromě rozšiřování se do fyzického světa ale firma sází také na umělou inteligenci, která má sloužit jako doplněk pro lidi využívající psychoterapeutické služby. „Připravujeme AI nástroje, které klientům pomůžou vracet se k tématům otevřeným během terapeutických konzultací a pokračovat v práci na sobě také v době mezi setkáními s odborníkem. AI jim pomůže se základními konzultacemi mezi jednotlivými sezeními a pomůže jim identifikovat například další oblasti a podněty pro příští sezení. Stále větší část klientů takto postupuje svépomocí s využitím běžných AI nástrojů a my jim nabídneme výrazně kvalifikovanějšího AI partnera s potřebným osobním kontextem,“ popisuje Krčil. Zároveň však dodává, že umělou inteligenci nevnímá jako náhradu psychoterapeuta.
Přímo pro terapeuty pak Hedepy vyvíjí digitální prostředí, které jim má usnadnit plánování sezení, administrativu, fakturaci, práci s poznatky z konzultací a sledování vývoje klientů. „Chceme tak odborníkům uvolnit ruce od administrativy a umožnit jim věnovat více času samotné péči. Zásadní pro nás přitom zůstává role kvalifikovaného odborníka. AI má být podpůrným nástrojem, nikoliv samostatným terapeutem nebo autoritou, která rozhoduje o průběhu léčby,“ vysvětluje Krčil.
Duševní zdraví na prvním místě
Zájem o online psychoterapii v posledních letech díky její dostupnosti stoupá. Zatímco předloni Hedepy zprostředkovalo 190 tisíc sezení, loni jich bylo už 300 tisíc. V Česku působí i další platformy podobného zaměření. Jednou z nich je například Mindwell spadající pod zdravotnický holding Akeso miliardáře Sotirose Zavalianise. Expanzivní choutky v této oblasti navíc nemají jen Češi. Tuzemskou firmu Terap.io loni koupila konkurenční slovenská společnost Ksebe.
Duševní zdraví je v posledních letech lidmi vnímáno jako zdravotní problém číslo jedna a obavy z něj rostou. Podle průzkumu agentury Ipsos Health Service Report pro letošní rok považuje 48 procent lidí v průměru napříč 32 zeměmi duševní zdraví za jeden z největších zdravotních problémů ve své zemi. Následovala rakovina se 40 procenty, stres s 32 procenty a obezita s 25 procenty.
VIDEO: Zaměstnanci chtějí v práci terapie místo stravenek, tvrdí spoluzakladatel Hedepy Lukáš Krčil v pořadu FLOW.