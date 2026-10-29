Linet dosáhl rekordních tržeb 9,7 miliardy, loni vyrobil 90 tisíc lůžek
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- Výrobce zdravotnických lůžek dosáhl rekordních tržeb, provozní zisk mírně klesl.
- Výsledky ovlivnila nová cla v USA nebo Brazílii i silnější koruna.
- Firma zaměstnává v Česku zhruba polovinu z celkových 2000 pracovníků.
Výrobce zdravotnických lůžek Linet měl v uplynulém obchodním roce 2025/2026 rekordní tržby 9,7 miliardy korun. O rok dříve, kdy byly také rekordní, činily téměř devět miliard korun. Provozní zisk klesl z 1,5 miliardy korun na 1,4 miliardy korun. Společnost vyrobila 90 tisíc lůžek.
Nejvíce rostla v Evropě, Spojených státech a na Středním východě, uvedl ředitel Linet Group Tomáš Kolář. „Dále se soustředíme na strategickou geografickou expanzi, inovace a rozšiřování naší nabídky prostřednictvím akvizic,“ dodal. Cílem společnosti pro obchodní rok 2026/2027 je dvouciferný růst obratu.
Linet Group sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává celkově přibližně 2000 lidí. Působí ve zhruba 120 zemích. Do mezinárodní skupiny patří i tuzemská část Linetu, v níž pracuje kolem 1000 zaměstnanců.
V uplynulém obchodním roce měla obdobné tržby jako v předešlém roce, zhruba 3,9 miliardy korun, ale zisk meziročně klesl ze 744 milionů korun na zhruba 490 milionů korun. „Výsledky jsou ovlivněny hlavně globálními vlivy. Z nich nejvýraznější v minulém roce byl vliv cel nově uvalených na naše produkty v USA, ale také například v Brazílii,“ uvedl Kolář.
Dalším silným faktorem podle něj bylo posilování koruny, což vedlo ke zdražení domácí produkce a poklesu marže exportovaného zboží. Vedení Linetu se zaměřuje též na efektivitu procesů v administrativě i ve výrobě, a to prostřednictvím robotizace a zapojení nástrojů AI.
Linet se věnuje nejen výrobě zdravotnických a pečovatelských lůžek, matrací i dalšího vybavení, ale i vývoji technologií a dále také službám, jako jsou pronájem a servis lůžek. Zaměřuje se i na takzvanou chytrou péči, která umožňuje vzdálené monitorování pacienta za pomocí různých senzorů instalovaných v lůžku.
Firmu založil Zbyněk Frolík v Želevčicích u Slaného, kde je jeden ze závodů, další funguje přímo ve Slaném. Dvaasedmdesátiletý Frolík patří podle aktuálního žebříčku e15 Rich List 2026 s majetkem kolem 7 miliard korun ke stovce nejbohatších Čechů a Slováků.