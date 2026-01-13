Od Ukrajiny po Saudskou Arábii. Okamura s Turkem komplikují Čechům byznys, říká Kolář z Linetu
- Generální ředitel Linet Group Tomáš Kolář očekává rekordní výsledky.
- I sedmdesátníci mají podle něj místo na trhu práce.
- Kolář varuje, že současné výroky českých politiků mohou poškodit byznys i zahraniční pověst země.
Linet pokračuje v úspěšné byznysové jízdě. Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců zdravotnické techniky i za aktuální obchodní rok, který končí v březnu 2026, očekává rekordní zisky.
„Úspěšné období za sebou máme již tři kvartály. Rádi bychom se přiblížili k 400 milionům eur globálního obratu. Samozřejmě je ještě otázka, jak se nám povede ziskově,“ tvrdí generální ředitel společnosti Tomáš Kolář. Meziročně obratově společnost vzrostla o osm procent.
S Ukrajinci máme nejlepší zkušenosti
Společnost zaměstnává v Česku asi 2000 lidí. „Jenom v České republice odejde z pracovního trhu každý rok několik desítek lidí. Máme tady dočasnou injekci v podobě ukrajinských uprchlíků a jsme za to vděční,“ říká Kolář. S pracovníky z Ukrajiny mají prý jen nejlepší zkušenosti. Jsou podle něj spolehliví, pracovití a velmi rychle se učí jazyk i pracovní návyky.
Papírek se šibenicí vyvolal poprask
Společnost Linet Group má v plánu po skončení války pomáhat v obnově Ukrajiny. „Jako Česká republika jsme si tam vytvořili extrémně dobré jméno. Už nyní máme několik projektů zejména v Charkově a Dnipru. Linet tam má velmi solidní pozici a chystáme se tam i na komplexní obnovu nemocnic,“ tvrdí Kolář.
Má ovšem obavu, aby si Česká republika skvělé jméno politickými výroky nepokazila. Na mysli má například novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, který může zasáhnout i podnikatele.
„Strašně podceňujeme, jak moc jsme v tomto ohledu sledovaní,“ míní. Sám se setkal například s reakcí na kauzy Filipa Turka. „Před čtyřmi měsíci jsem byl na jednání ve Spojených arabských emirátech a divili byste se, jaký poprask vyvolala nábojnice postavená na kapotu auta zaměstnance saúdskoarabské ambasády a papírek se šibenicí za stěračem,“ popisuje.
Výroba v Americe není vyloučena
Vývoz do Spojených států amerických představuje pro společnost Linet pětinu ročního obratu. „V absolutních číslech plánujeme udělat v USA obrat zhruba 80 milionů eur, z čehož transfer zboží je okolo 25 až 30 milionů eur, protože už tam velkou část obratu poskytujeme ve službách a některé zboží tam i vyrábíme,“ popisuje Kolář. Do budoucna nevylučuje, že by se do Spojených států přesunula veškerá výroba.
Proč je podle něj důležité zaměstnávat lidi i v předdůchodovém a důchodovém věku? Jak s nimi Linet pracuje? A kam chce firma ještě expandovat?
Vše jsme podrobně probrali v rozhovoru FLOW s Tomášem Kolářem, podívejte se na video ve článku.