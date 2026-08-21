Loterijní gigant Allwyn roste ve všech segmentech a plánuje masivní investice do nové značky
- Loterijní společnost Allwyn (dříve Sazka) zvýšila v Česku čistý zisk na 2,14 miliardy korun a tržby jí vzrostly o sedm procent na 14,33 miliardy korun.
Firma vyplatila na výhrách rekordních 12 miliard korun, přičemž nejvíce milionářů tradičně vygenerovala číselná loterie Sportka.
Změnu názvu na Allwyn plánuje společnost v roce 2026 dále propagovat a oslovovat tak nové zákazníky.
Loterijní společnost Allwyn, dříve známá jako Sazka, loni v Česku mírně zvýšila čistý zisk o 12 milionů korun na 2,14 miliardy korun. Tržby jí vzrostly o sedm procent na 14,33 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy a dat společnosti. Allwyn je přes změnu názvu nejstarší loterijní společností v Česku založenou v roce 1956 a patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.
Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě ní společnost od roku 2014 provozuje i loterii Eurojackpot. Zároveň také prodává stírací a on-line losy, provozuje kurzové sázení či různé typy technických hazardních her.
Celkem společnost v roce 2025 vyplatila rekordních 76 milionů výher v hodnotě 12 miliard korun. Z toho bylo za více než milion korun 593 výher, tedy o 191 více než v předchozím roce.
„Nejúspěšnější číselnou loterií byla tradičně Sportka, která přinesla výhry v milionových částkách pro 426 sázejících, následovaná Eurojackpotem s 88 milionáři. Květnová výhra 50 milionů korun v Eurojackpotu se stala nejvyšší vyhranou částkou loňského roku. Nejvyšší vyplacená výhra u stíracích losů byla 15 milionů korun na losu Premium Černá perla z emise končící v prosinci 2025,“ řekla mluvčí Allwyn Česko Dita Stejskalová.
Allwyn v ČR loni zvýšil tržby ve všech hlavních podnikatelských segmentech, tedy z číselných loterií, losů, kurzových sázek i z technických hazardních her. Tržby z číselných loterií meziročně vzrostly o 11 procent na 7,1 miliardy korun a z losů o dvě procenta na 2,4 miliardy. Největší procentní nárůst společnost zaznamenala u kurzových sázek, které jsou ale zároveň jejím nejmenším obchodním segmentem. Tržby z nich činily 210 milionů korun, což bylo meziročně o 15 procent více. Na technických hazardních hrách společnost utržila meziročně o osm procent více, a to téměř 4,4 miliardy.
Dobíjení telefonů
Kromě herních činností Allwyn zprostředkovává také dobíjení mobilních telefonů a některé finanční a transakční služby včetně vyzvednutí nebo podání balíků. Výnosy z jiných než herních činností firmy loni činily 221 milionů korun, o 76 milionů méně. V roce 2024 společnost přestala provozovat po více než deseti letech služby mobilního operátora SAZKAmobil.
Společnost změnila název ze Sazky na Allwyn oficiálně letos v lednu. Podle výroční zprávy bude firma v souvislosti se změnou značky v roce 2026 usilovat o oslovení nových zákazníků a novou podobu společnosti dále propagovat. V roce 2025 zvýšila náklady na marketing o 30 procent na 1,8 miliardy korun.
Allwyn je členem mezinárodní investiční skupiny KKCG, která působí ve 40 zemích. Mateřskou společností Allwyn Česko je skupina Allwyn AG kótovaná na aténské burze Euronext. Skupina provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru, v Itálii či USA. Od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem britské Národní loterie.
Allwyn AG jako jediný akcionář loterijní společnosti by měl podle návrhu představenstva získat z čistého zisku dividendu 1,2 miliardy korun. Podle předběžných výsledků skupina v roce 2025 zvýšila upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o čtyři procenta na 1,58 miliardy eur (38 miliard korun). Celkové výnosy jí vzrostly o čtyři procenta na zhruba devět miliard eur (přibližně 217 miliard korun).