Šéfredaktoři českých médií vyzývají politiky k odmítnutí násilí a svobodnému přístupu k informacím
- Čtyři desítky šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií se společně obracejí na politiky napříč politickou scénou.
- Vyzývají je k odmítání násilí, slušné veřejné komunikaci a respektování svobodného přístupu k informacím.
- Zdůrazňují také, že oficiální výstupy úřadů a veřejných institucí musí být dostupné všem médiím bez rozdílu.
Výzva šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií politické scéně, pod kterou se spolu s dalšími desítkami českých médií podepsalo také vedení deníku e15.
Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.
Vyzýváme proto veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím.
Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům a voličům, a to i v diskusích na sociálních sítích.
Omezování informací je nepřípustné. Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
Tuto výzvu adresujeme jako šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých médií političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.
Martin Bartkovský – Reflex
Jan Bělíček – Deník Alarm
Miroslav Benč – Novinky.cz
Vojtěch Boháč – Voxpot
Robert Břešťan – HlídacíPes.org
Miroslav Bureš – Radiožurnál Sport
Robert Čásenský – Seznam Zprávy
Michal Dusík – ČT Sport
Roman Gallo – Deník
Petr Holeček – deník Metro
Kamil Houska – TV Nova
Petr Kain – Ekonom
Matyáš Kaiser – iDNES.cz
Martin Kézr – Sport.cz
Lenka Klicperová – Reportérky.cz
Ondřej Kopa – Frekvence 1
Michaela Kramárová – Heroine
Michal Kubal – Česká televize
Radek Lain – Blesk
Radka Marková – ČTK
Jaroslav Mašek – Hospodářské noviny
Michal Musil – Reportér magazín
Michal Pavec – Aktuálně.cz
Josef Pazderka – ČRo Plus
Eva Paseková – Česká justice, Ekonomický deník
Jakub Patočka – Deník Referendum
Nikita Poljakov – e15
Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka – Page Not Found
Zdeněk Ryšavý – Romea.cz
Martin Samek – iROZHLAS.cz
Lucie Sieglová – Super.cz
Julie Stejskalová – Český rozhlas
Ondřej Suchan – ČRo Radiožurnál
Petr Šabata – Právo
Erik Tabery – Respekt
Pavel Tomášek – Deník N
Lukáš Tomek – Deník Sport
Martina Vojtěchovská – Mediaguru
Ladislav Vonz – Rádio Impuls
Marek Wollner – Forum24.cz