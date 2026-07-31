Británie zvažuje znárodnění Národní loterie. Ve hře je i Komárkův Allwyn
- Britský deník The Telegraph píše o možném rozšíření plánů na znárodňování ve Spojeném království.
- Mezi zvažovanými podniky má být i britská Národní loterie provozovaná společností Allwyn.
- Pokud by se úvahy naplnily, mohly by znamenat významný zásah do podnikání skupiny českého miliardáře Karla Komárka.
Britská vláda nového premiéra Andyho Burnhama podle deníku The Telegraph zvažuje rozšíření státní kontroly nad vybranými podniky a službami. Vedle vodárenství, dopravy nebo bydlení se podle informací listu debata nově týká také britské Národní loterie, kterou od loňského roku provozuje společnost Allwyn ze skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka.
Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn.
The Telegraph uvádí, že ministryně kultury Lisa Nandy prosazuje zařazení Národní loterie mezi podniky, které by mohly přejít pod veřejnou kontrolu. Mají za tím stát obavy z dosavadních výsledků současného provozovatele. Britské ministerstvo kultury zároveň vede veřejnou konzultaci o budoucnosti loterie poté, co se objevily pochybnosti, zda Allwyn plní ambiciózní závazky, s nimiž desetiletou licenci získal.
Podle analýzy deníku se prodeje Národní loterie během desetiletého licenčního období pravděpodobně nedostanou na úroveň, kterou předpokládala vítězná nabídka Allwynu. Deník odhaduje, že místo původně ambiciózně očekávaných 152 miliard liber by loterie mohla vygenerovat přibližně 84 miliard liber tržeb.
Vstup na athénskou burzu
Allwyn v posledních měsících pokračuje v posilování své pozice na kapitálových trzích. Jak informovala e15, od začátku června realizuje program zpětného odkupu vlastních akcií, do kterého může investovat až 150 milionů eur. Od spuštění programu za ně utratil přibližně 45,8 milionu eur, tedy zhruba 1,1 miliardy korun, a podíl skupiny KKCG v Allwynu vzrostl na 78 procent.
Skupina zároveň letos završila spojení s řeckou společností OPAP a její akcie se obchodují na burze v Athénách. Řecko představuje po Velké Británii druhý nejvýznamnější trh společnosti podle tržeb. Skupina v letošním prvním čtvrtletí zvýšila upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 24 procent na 443 milionů eur (10,7 miliardy korun). Tržby vzrostly o 21 procent na 1,2 miliardy eur (29 miliard korun), vyplývá to z výsledků firmy.
Společnost kromě řady akvizic také nedávno prodloužila své partnerství s formulí 1. Nová víceletá smlouva navazuje na loňskou premiérovou sezonu, během níž královská disciplína motorsportu oslovila globální televizní publikum v počtu 1,8 miliardy diváků.