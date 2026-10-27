Manželské spory nejsou jediným problémem Dermacolu. Firma prodělala desítky milionů
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- Dermacol prohloubil ztrátu na 55 milionů korun, nejvíce za posledních pět let.
- Kosmetické firmě klesly také tržby, letos ale očekává jejich výrazné oživení.
- Nepříznivé výsledky provázejí manželské spory majitelů a odchod dlouholeté marketingové ředitelky.
Česká kosmetická společnost Dermacol, která v těchto dnech prochází výraznými personálními změnami provázenými sporem mezi jejím vlastníkem Vladimírem Komárem a jeho manželkou Věrou, zveřejnila nepříznivé hospodářské výsledky. O sporu, který redakci potvrdili oba manželé, jako první v pondělí informovala e15. Firma loni prohloubila ztrátu z předloňských 20,5 milionu na 55,2 milionu korun. Současně jí o tři procenta klesly tržby z prodeje kosmetiky na 703,3 milionu korun. Vyplývá to z účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin.
Dermacol se tak za loňský rok dostal do nejhlubší ztráty od roku 2020, kdy prodělal 58,5 milionu korun. V následujících letech přitom společnost dokázala navyšovat tržby z prodeje kosmetiky, mezi lety 2020 a 2024 vzrostly o čtvrt miliardy korun na 725,4 milionu, ale loňský rok tento růst přerušil. Pro letošek firma podle účetní závěrky počítá s tržbami 791,7 milionu korun.
Navíc vedle nepříznivých hospodářských výsledků řeší Dermacol i zmíněné změny ve vedení společnosti. Po 24 letech totiž ve funkci marketingové ředitelky končí Věra Komárová, jedna z nejvýraznějších tváří značky. Výpověď jí podle jejích slov dal její manžel a jediný konečný vlastník společnosti Vladimír Komár. Ten rozhodnutí zdůvodnil potřebou změnit hospodaření firmy a efektivněji využívat peníze vynakládané na marketing.
„Ta firma je momentálně v takovém stavu, že já potřebuju ty marketingové peníze jednak trošku zkrátit a jednak je investovat efektivně,“ uvedl Komár pro e15. Vysvětlil také, že řízení téměř stamilionového marketingového rozpočtu je něco jiného než zastávání role mediální tváře firmy.
Komárovi se přou o důvody odchodu
Zatímco Vladimír Komár trvá na tom, že odchod jeho manželky souvisí výhradně s hospodářskými potřebami společnosti, Věra Komárová události interpretuje odlišně. Podle svých slov dostala výpověď pro nadbytečnost krátce poté, co manželovi předložila návrh dohody o rozdělení společného majetku. Tvrdí, že mezi oběma událostmi existuje souvislost.
Komár toto vysvětlení odmítá. Podle něj je potřeba otázky majetkového vypořádání manželů oddělit od obchodního řízení společnosti. Komárová výpověď nepodepsala a nadále zůstává členkou dozorčí rady Dermacolu.
Kosmetická značka vznikla v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech. Komárovi ji převzali na počátku tisíciletí a Věra Komárová se následně výrazně podílela na jejím marketingu a zahraniční expanzi.
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