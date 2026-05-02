Založení školy bylo peklo, tlaky úředníků byly horší než v devadesátkách, popisuje šéfka Dermacolu Komárová
- Spolumajitelka Dermacolu Věra Komárová popisuje náročnou cestu k vybudování vlastní školy i střet se státní byrokracií.
- Její škola Leonardo V. Academy dnes roste, má stovky studentů a ambici další expanze.
- Vedle toho Komárová rozjíždí nový projekt Fragrini, který propojuje šperky a parfémy.
Podnikatelka Věra Komárová, která je spolumajitelkou firmy Dermacol, má od roku 2021 i soukromou základní školu a gymnázium Leonardo V. Academy. Škola má od září vlastní ředitelku a Komárová si tak užívá roli zakladatelky. „Je to pět let, co jsem si školu otevřela. Do měsíce budu mít první maturanty,“ říká s dojetím v rozhovoru pro pořad FLOW. Současně ale dodává, že od začátku čelila mnoha překážkám. „Je to velký objem práce nejen proto, že musíte najmout učitele a přijmout děti, ale i proto, že je nutné fungovat podle regulí a získat potřebné akreditace,“ vysvětluje.
VIDEO: V Japonsku vidím obrovský potenciál, líčí se tam i muži, říká spolumajitelka Dermacolu Komárová ve FLOW.
Boj se státní byrokracií při stavbě školy byl podle Komárové horší než v devadesátých letech. „Státní sféra zkrátka nefunguje byznysově, na nic se nemůžete spolehnout. Všechno jsem ale překonala a nikomu žádný úplatek nedala, i když si o něj nepřímo říkali,“ vzpomíná na začátky. Nastaly prý i chvíle, kdy to chtěla vzdát, ale z žádného projektu prý nikdy neodešla.
Na jednoho učitele pět žáků
Dnes má její instituce dva luxusní kampusy v centru Prahy. Jeden z nich koupila, druhý má v dlouhodobém pronájmu. „Pokud se všechno podaří, budeme se rozšiřovat ještě dál,“ popisuje. V současné době studuje na Leonardo V. Academy 256 studentů a každý rok jich více než padesát přibývá. „Máme 55 učitelů, takže na jednoho učitele připadá pět žáků. To je standard nejlepší švýcarské školy,“ tvrdí Věra Komárová.
Její škola se prý řadí mezi nejlevnější mezinárodní školy. „Školné se u nás pohybuje mezi 300 až 400 tisíci korunami za rok,“ říká Komárová v pořadu FLOW. Jde o mezinárodní školu, která nabízí výuku v angličtině a současně vyučuje i český jazyk pro zahraniční studenty.
Komárová tvrdí, že denně dostává nabídky na to, že by si školu od ní někdo koupil. „Neuvažuji o tom. Je to moje prestiž a image. Každý, kdo tam vejde, můj otisk cítí,“ míní.
Nový byznys: patentované parfémové šperky
Kromě řízení Dermacolu a školy se Komárová vrhá do zcela nového startupového projektu, který propojuje svět luxusních šperků a vůní. Nejde o akvizici pod hlavičkou zavedené kosmetické firmy, ale o její vlastní nezávislý koncept s názvem Fragrini. „Vyvinuli jsme náušnice s parfémem, které mají patentovaný systém. Jejich spodní část ukrývá nejmenší parfémovou kartuši na světě s roll-on kuličkou, ze které si dotykem můžete vůni rovnou aplikovat na kůži,“ představuje svou byznysovou novinku.
„Je to pro mě propojení krásy šperku s krásou, kterou si na sebe můžete dát, tedy vůní,“ popisuje Komárová. Kromě náušnic jsou v nabídce Fragrini i náhrdelníky s parfémem a vyvíjejí se ještě další produkty.
Jak se daří firmě Dermacol a jak do jejího fungování zasáhla geopolitická situace? I tato témata probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.