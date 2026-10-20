Komárkovi nevyšel další pokus o zvrat v boji o luxusní jachty Ferretti. Čínský akcionář dál drží převahu
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- Italský soud zamítl návrh skupiny KKCG Karla Komárka na pozastavení výsledků květnové valné hromady výrobce luxusních jachet Ferretti.
- Česká investiční skupina tak znovu neuspěla ve sporu s čínským státním akcionářem Weichai Group.
- O samotné oprávněnosti námitek KKCG však soud dosud nerozhodl, první jednání je naplánováno na listopad.
Investiční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka zaznamenala další neúspěch ve sporu o vliv v italském výrobci luxusních jachet Ferretti. Soud v Boloni minulý týden odmítl její žádost o předběžné opatření, které mělo pozastavit rozhodnutí přijatá na květnové valné hromadě společnosti. Komárkova skupina tak zatím nedokázala zvrátit výsledek hlasování, v němž uspěl největší akcionář Ferretti, čínská státní společnost Weichai Group. Informovaly o tom Seznam Zprávy.
KKCG prostřednictvím společnosti KKCG Maritime zpochybňuje především způsob jmenování představenstva a údajnou koordinaci některých akcionářů napojených na čínského investora. Podle Seznam Zpráv soud v rámci předběžného řízení nepovažoval námitky týkající se nezveřejněných akcionářských dohod a zneužití hlasovacích práv za opodstatněné. Zamítnutí návrhu umožňuje vedení Ferretti pokračovat ve výkonu jeho funkcí. Rozhodnutí však zatím neřeší samotnou podstatu sporu, kterou má soud začít projednávat v listopadu.
Do sporu se vložila i italská vláda
Komárkova skupina se pokusila získat větší vliv ve Ferretti už v květnu, kdy proti sobě na valné hromadě stály kandidátky podporované KKCG a Weichai Group. Jak tehdy informovala e15, čínská strana získala přibližně 52 procent hlasů, což jí zajistilo rozhodující vliv na obsazení představenstva. KKCG výsledek odmítla uznat a oznámila, že jej právně napadne. Česká skupina vlastní ve Ferretti přibližně 23 procent akcií, zatímco čínský investor prostřednictvím společnosti Ferretti International Holding kontroluje zhruba 39,5 procenta.
Do sporu se dostala také otázka možného porušení italských pravidel na ochranu strategických podniků. Web e15 v polovině května informoval, že se situací zabývá italská vláda. KKCG upozorňovala na možné nesplnění oznamovacích povinností čínského akcionáře podle legislativy označované jako Golden Power, která státu umožňuje zasahovat do transakcí týkajících se strategicky významných společností. Ani s touto námitkou však Komárkova skupina v nynějším předběžném řízení neuspěla.