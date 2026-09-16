Komárek zpeněžil svou soukromou investici do páté největší bulharské banky. Zůstane klíčovým investorem
- Karel Komárek svou investicí do bulharské banky dosáhl na zhodnocení o dvě třetiny za šest let.
- V bance Fibank si podnikatel ponechává zbývající čtyřprocentní podíl.
- Zůstane přitom třetím největším soukromým investorem společnosti.
Loterijní byznysmen a čtvrtý nejbohatší Čech podle žebříčku Rich list e15 Karel Komárek prodal zhruba polovinu svých akcií v páté největší bulharské bance Fibank. Za její necelá čtyři procenta akcií získal český miliardář přibližně 595 milionů korun, což znamená zhodnocení za šest let zhruba o dvě třetiny. Banka na sofijské burze za poslední měsíc posílila o 22 procent.
Komárkovi ve společnosti zůstávají nadále čtyři procenta v současné hodnotě asi 620 milionů korun. Jaká bude jeho další strategie, není zřejmé. Stejně tak Komárkova firma Valea Foundation neuvedla ani důvod prodeje. „Jde o soukromou záležitost Karla Komárka. Nebudeme to komentovat,“ sdělila mluvčí Komárkovy skupiny KKCG Dana Dvořáková.
Pokud však byla investice ryze finančního a nikoliv strategického charakteru, příležitost k výnosnějšímu prodeji měl Komárek loni v srpnu, kdy se akcie banky prodávaly za 5,4 eura. Dnes cena dosahuje přibližně 4,2 eura za kus.
Prodá i zbytek?
Jaký bude další vývoj na burze, je otázkou. Nejaktuálnější analýza k tomuto titulu vznikla v dubnu tohoto roku, kdy Ivaylo Valchev, hlavní analytik společnosti SIS, doporučoval akcii držet a cílit na cenu 3,2 eura. Tato úroveň však byla po solidních pololetních výsledcích rychle překonána. Fibank totiž během prvních šesti měsíců skokově zlepšila své klíčové ukazatele. Meziročně zvýšila čistý úrokový výnos o 18 procent, přičemž čistý zisk zvedla o 16 procent na 75 milionů eur, tedy 1,8 miliardy korun.
SIS už přitom po prvním čtvrtletí ocenila, že se Fibank posouvá od firemních úvěrů směrem k hypotékám a spotřebitelským půjčkám. Hypoteční portfolio tehdy meziročně rostlo o 30 procent na více než miliardu eur a spotřebitelské úvěry o zhruba 18 procent. „Pokud by se naplnily obavy z globální recese, mohl by se tento krok ukázat pro banku jako velmi pozitivní. Zaměření na retailové úvěry jí navíc pomáhá dosahovat nejvyšší čisté úrokové marže mezi deseti největšími bankami v zemi,“ uvedl Valchev.
Agentura Fitch zase vyzdvihuje snížení podílu problémových půjček, díky čemuž bulharské bance změnila stabilní výhled na pozitivní. Samotný rating zatím zůstává na stupni B, což znamená, že agentura investici do banky nadále považuje za spekulativní, a tedy i rizikovější. Důvodem je přetrvávající vysoký podíl znehodnocených aktiv, který zůstává vyšší než u srovnatelných bank a nadále zatěžuje ziskovost.
Komárek do největší banky ovládané domácím bulharským kapitálem vstoupil v roce 2020, kdy se Bulharsko připravovalo na vstup do evropské bankovní unie. Fibank, kterou v roce 1993 založili podnikatelé Ivajlo Mutafčiev a Ceko Minev, tehdy neprošla zátěžovými testy Evropské centrální banky. Ve stresových scénářích dopadla nejhůře ze všech šesti prověřovaných bank a ECB u ní vyčíslila kapitálový deficit na 263 milionů eur. Banka tak potřebovala posílit kapitál a přivést nového investora. Vydala proto nové akcie a Komárek díky tomu získal necelých osm procent banky. Oba zakladatelé si ponechali po 31 procentech, přičemž 18 procent vlastní státní banka Bulgarian Development Bank. Zbytek akcií kontrolují drobní investoři, takže Komárek je třetím největším soukromým akcionářem.
Z dnešního pohledu Komárkově investici nahrávalo hned několik okolností. Fibank patří mezi systémově významné bulharské banky a státní podíl zákonitě snižuje riziko pádu. Od Komárkova vstupu se navíc prohloubila integrace Bulharska do evropských finančních struktur, zesílil dohled Evropské centrální banky a letos v lednu země završila dlouho připravovaný vstup do eurozóny. Na druhé straně Fibank působí v konkurenčním prostředí velkých a kapitálově silnějších zahraničních bank, což pro její další rozvoj představuje výzvu.