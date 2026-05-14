Komárkova KKCG prohrála v boji o kontrolu nad představenstvem firmy Ferretti. Výsledek chce napadnout
- Společnost KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka zpochybnila čtvrteční valnou hromadu italského výrobce luxusních jachet Ferretti, kde bojovala o vliv na řízení podniku.
- Agentura Reuters s odkazem na své zdroje předtím uvedla, že akcionáři se přiklonili na stranu čínské společnosti Weichai Group, která má ve Ferretti větší podíl.
- KKCG vzápětí oznámila, že platnost valné hromady napadne.
„Stanovisko KKCG Maritime odráží její vážné obavy ohledně možné koordinované akce akcionářů napojených na skupinu Weichai, možného nedodržení oznamovacích povinností a širšího souladu s regulatorními požadavky vztahujícími se na společnosti strategického významu pro národní obranu a bezpečnost Itálie," uvedla KKCG.
Čtvrteční valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi a měla rozhodnout, zda kontrolu nad představenstvem italského podniku udrží jeho největší akcionář Weichai, nebo zda ji převezme kandidátka podporovaná českým podnikem. KKCG na valné hromadě požádala předsedu, aby pozastavil hlasovací práva společnosti Weichai, a to s odkazem na možné porušení italských pravidel, která dávají vládě možnost vetovat nebo podmiňovat firemní transakce u společností považovaných za strategické z hlediska národní bezpečnosti.
Alternativně KKCG navrhla odložení valné hromady do doby provedení dalších kontrol, uvedla firma ve svém prohlášení. Podle zdrojů byly oba návrhy zamítnuty.
Kandidátka Weichai, která navrhla bývalého manažera společnosti Procter & Gamble Stassiho Anastassova jako nového generálního ředitele, získala přibližně 52 procent hlasů. To ji podle jednoho ze zdrojů dává právo jmenovat všechna místa v představenstvu kromě jednoho. Valné hromady se zúčastnilo přibližně 95 procent akcionářů, uvedly zdroje Reuters.
Do sporu se může vložit i italská vláda
KKCG Maritime ve středu uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel. Italský deník MF totiž napsal, že investoři napojení na Čínu bez požadovaného oznámení zvýšili ve Ferretti nákupy akcií. Pokud se tvrzení deníku potvrdí, mohla by vláda v Římě případnou akvizici zablokovat, nebo stanovit podmínky, kdo bude mít ve firmě jaký vliv.
Podle Reuters ale nebylo bezprostředně jasné, zda Ferretti a jeho současná vlastnická struktura skutečně splňují předpoklady k tomu, aby stát ve věci intervenoval a využil svých mimořádných pravomocí. Ty dávají vládě právo například vetovat nebo podmínit firemní transakce týkající se společností považovaných za strategické z hlediska národní bezpečnosti.
Společnost KKCG Maritime v letošním roce zvýšila podíl ve Ferretti těsně nad 23 procent, zatímco Weichai drží asi 39 procent akcií. Komárkova skupina chtěla získat více, ale nepodařilo se jí to.
Ferretti má pod kontrolou sedm značek jachet, včetně Riva a Wally. Podnik má také menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky, kterou označil za méně významnou a snažil se ji prodat. Šéf KKCG Maritime před dvěma týdny agentuře Reuters řekl, že skupina chce expandovat v oblasti obrany a že firmu Ferretti vnímá jako potenciální nástroj pro konsolidaci trhu rekreačních lodí.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16.000 lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.