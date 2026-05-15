Italská vláda prověřuje spor Komárkovy KKCG s čínským akcionářem o výrobce jachet Ferretti
- Společnost KKCG miliardáře Karla Komárka prohrála na valné hromadě souboj o kontrolu nad italským výrobcem luxusních jachet Ferretti s čínskou skupinou Weichai Group.
Komárkova skupina výsledek okamžitě zpochybnila a požádala italskou vládu o přezkoumání, zda čínští investoři nepostupovali koordinovaně a neporušili pravidla pro strategické podniky.
Italská ministerstva průmyslu a obrany žádost přijala a prověřují ji i z pohledu národní bezpečnosti, jelikož loděnice Ferretti vyrábí také vojenská a hlídková plavidla.
Italská vláda posuzuje žádost společnosti KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka o přezkoumání platnosti čtvrtečního rozhodnutí akcionářů italského výrobce luxusních jachet Ferretti, kteří se ve sporu ohledně kontroly nad italským podnikem přiklonili na stranu čínské firmy Weichai Group. S odkazem na italského ministra průmyslu Adolfa Ursa o tom dnes informuje agentura Reuters.
„Žádost byla přijata a nyní ji posuzují příslušné odbory,“ řekl ministr. „Netýká se to jen mého resortu, ale také především ministerstva obrany, jelikož Ferretti má zbrojní část výroby,“ uvedl Urso. Italský úřad vlády dostal podnět k prošetření, zda nebyly porušeny povinnosti, které se týkají oznamování a schvalování investic do strategických podniků ze zemí mimo EU. Společnost by podle KKCG mohla spadat pod tuto regulaci, protože Ferretti má menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky.
Čtvrteční valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi a měla rozhodnout, zda si kontrolu nad představenstvem italského podniku udrží jeho největší akcionář Weichai, nebo zda ji převezme skupina kandidátů na členy představenstva podporovaná Komárkovým podnikem. Kandidátku vedenou společností Wechai podpořili akcionáři zastupující 49,7 procenta kapitálu, tu navrženou KKCG pak akcionáři držící 45,1 procenta kapitálu, stojí ve zveřejněném zápisu.
Po hlasování má podle italských médií společnost Wechai v představenstvu osm křesel a KKCG jedno křeslo. V představenstvu je podle stránek společnosti dlouholetá manažerka společností KKCG a Allwyn Katarína Kohlmayerová. Nové představenstvo zvolilo nového generálního ředitele, kterým se stal švýcarský manažer bulharského původu Stassi Anastassov. Nahradil dlouholetého ředitele firmy Alberta Galassiho.
KKCG rozhodnutí hned zpochybnila
KKCG už ve čtvrtek rozhodnutí valné hromady zpochybnila. Uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel. Požaduje mimo jiné, aby vláda přezkoumala, zda skupina čínských investorů koordinovaně nenakoupila akcie Ferretti.
„Stanovisko KKCG Maritime odráží její vážné obavy ohledně možné koordinované akce akcionářů napojených na skupinu Weichai, možného nedodržení oznamovacích povinností a širšího souladu s regulatorními požadavky vztahujícími se na společnosti strategického významu pro národní obranu a bezpečnost Itálie,“ napsala firma ve čtvrtečním prohlášení.
Ferretti má pod kontrolou sedm značek jachet, včetně Riva a Wally. Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.