Košík.cz dostal za nelegální zaměstnávání téměř maximální možnou pokutu
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- Online supermarket dostal pokutu 9,3 milionu.
- Podle inspekce umožnil výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání.
- Firma se závěry inspekce nesouhlasí.
Státní úřad inspekce práce udělil on-line supermarketu Košík.cz pokutu skoro 9,3 milionu korun za nelegální zaměstnávání. Uvedl to Deník N. Mluvčí inspekce Richard Kolibač potvrdil, že úřad Košíku uložil pokutu za to, že umožnil výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání.
„Pokutu jsme obdrželi. Se závěry, na základě kterých byla udělena, však nesouhlasíme a v současnosti zvažujeme další kroky,“ řekl Deníku N mluvčí společnosti František Brož.
Podle serveru bylo přestupkové řízení zahájeno loni v dubnu a rozhodnutí nabylo právní moci na konci letošního září. Horní hranice pro uložení pokuty je deset milionů korun. Košík podle Deníku N uvádí, že nemá vlastní kurýry a rozvoz pro firmu zajišťují externí společnosti.
„Je potrestána společnost, na jejímž pracovišti někdo pronajímal pracovní sílu jako agentura, ačkoliv nesplňoval všechny zákonné náležitosti, které to má splňovat,“ řekl Kolibač.