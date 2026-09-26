Lidl čelí žalobě kvůli slevám v aplikaci. Brzy padne rozsudek
- Slevami v mobilu obchod podle německého spotřebitelského svazu diskriminuje část zákazníků.
Rozsudek by měl padnout v úterý 29. září.
Německé soudy řeší žaloby i proti dalším obchodům.
Zákazníci s aplikací nakupují některé zboží za výhodnější cenu než ostatní. Poslední roky běžná praxe mnoha obchodních řetězců v Německu však skončila až u soudu. Spolkový svaz spotřebitelských organizací tvrdí, že tento způsob poskytování slev některé zákazníky diskriminuje. A podal žalobu na Lidl.
Svaz argumentuje tím, že například senioři, zdravotně postižení nebo děti často nemají vhodné zařízení, a nemohou tak aplikaci používat. Jsou tak v nevýhodě oproti ostatním, přestože jsou nejzranitelnější a nejméně majetnou skupinou.
V Německu používají aplikace řetězců tři čtvrtiny lidí, polovina uživatelů je spustí alespoň jednou týdně. Velká část zákazníků k nim však má podle průzkumů výhrady. Vadí jim, že musí myslet na využití aplikace nebo aktivaci správných kuponů – a pokud zrovna zapomenou, nakoupí často velmi nevýhodně a za jinou cenu, než vidí na regálu.
Polovina uživatelů pak má obavy o využívání osobních údajů. Řetězce totiž detailně vidí, jaké zboží a jak často lidé nakupují. Podle toho na ně pak v aplikaci cílí dalšími nabídkami. Některé obchody sledují i to, jak se lidé pohybují po prodejně nebo kolik v ní tráví času.
Nízké šance na úspěch
Vrchní zemský soud v Braniborsku by měl verdikt vynést v úterý 29. září. Očekává se však, že žalobu proti Lidlu zamítne. Svaz ji totiž postavil na zákonu, který neslouží k ochraně spotřebitelů, a tak je nepřípustná, uvedl německý deník Lebensmittel Zeitung, který na spor upozornil.
Soudy už dříve zamítly podobné žaloby proti řetězcům Netto a Penny, mimo jiné i kvůli nedostatku důkazů. Verdikty ale zatím nejsou pravomocné. V případě Penny bude rozhodovat německá nejvyšší instance, Spolkový soudní dvůr.