PPF dokončuje prémiovou bukurešťskou kancelář. Prvním nájemcem by mohla být firma českého souputnika
- Nový developerský projekt PPF v Rumunsku jde do finále.
- Mezi prvními nájemci mají být Šmejcova Premier Energy a německý gigant Zalando.
- Jde o první dokončenou kancelářskou budovu v rumunské metropoli po téměř dvouletém útlumu.
Česká skupina PPF dokončuje svou první kancelářskou budovu v Rumunsku a podle tamních médií už se rýsují první nájemci. Na základě informací z trhu v ní mají zasednout energetická skupina Premier Energy a německý online prodejce módy Zalando, přičemž každý z nich má obsadit přibližně desetinu kancelářských ploch. Projekt ARC Office o deseti nadzemních patrech má být hotový v prosinci.
Projekt ARC Office za 70 milionů eur, který nabídne plochu 30 tisíc metrů čtverečních, bude první novou kancelářskou budovou dokončenou v Bukurešti po téměř dvouletém období. PPF tak bude mít výhodnou pozici. Spekulace na trhu ale zatím komentovat nechce.
Stačí laptop
„Vedeme hodně jednání, ale jde o to, že čas nájemcům umožňuje nikam nespěchat,“ uvedla už dříve Mirela Ciovică, šéfka leasingu PPF Real Estate, v rumunském pořadu ZF. Jednání mají trvat déle i kvůli tomu, že PPF dodává prostory kompletně zařízené, a to včetně nábytku. „Nájemci se do naší budovy mohou nastěhovat prakticky jen s laptopem,“ vysvětlovala tehdy Ciovică. První z nich se mohou stěhovat už v lednu. Původně měla být budova dokončena loni.
Smlouva Premier Energy by nebyla překvapením. Rumunskou energetickou skupinu většinově ovládá skupina Emma Capital Jiřího Šmejce, bývalého šéfa PPF. Ta se k informacím zatím nevyjadřuje.
Nájemné v nových budovách v rumunské metropoli v posledních letech roste, píše rumunský server Ziarul Financiar. „Dlouhou dobu se pohybovalo na úrovni 18,5 eura za metr čtvereční, nyní se pohybuje v rozmezí 20 až 22 eur za metr čtvereční,“ uvedla Ciovică. Růst je přisuzován vyšším stavebním nákladům a energeticky úsporným technologiím. Podle PPF má projekt certifikaci LEED Platinum a k vytápění nepoužívá zemní plyn.
Míra neobsazenosti v centru hlavního města se pohybuje kolem pěti procent. Momentálně se v této lokalitě staví devět budov, které se mají dokončit do roku 2028 a nabídnout celkem asi 243 600 metrů čtverečních ploch. Zhruba 70 tisíc metrů čtverečních je už předpronajato, vyplývá z údajů společnosti iO Partners.
Společnost PPF Real Estate vlastní v Bukurešti také budovy Crystal Tower a Metropolis Center na náměstí Piaţa Victoriei s celkovou pronajímatelnou plochou 35 tisíc metrů čtverečních. Kromě Rumunska působí také v České republice, Nizozemsku, Německu, Polsku, ve Velké Británii, na Slovensku a ve Spojených státech. Firma dnes spravuje realitní aktiva s hodnotou přibližně 2,2 miliardy eur.