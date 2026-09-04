Lidl i Albert našly nový zlatý důl. Řetězcům vydělává násobně víc než prodej potravin
- Velké obchodní řetězce rozšiřují sortiment, na kterém mají mnohem vyšší marže než u základních potravin.
- Potenciál trhu odhalil především Lidl. Podobnou cestou se postupně ubírají i Albert, Billa a další hráči.
- Ze změny nejsou nadšené specializované prodejny, které tím čelí silnější konkurenci.
Pěnové matrace, horkovzdušné fritézy, nůžky na větve, sendvičovače, žehličky, hračky, a především školní pomůcky od aktovek po vodovky. Velké obchodní řetězce rozšířily svou nabídku o nepotravinářské zboží už dávno, inflační vlna posledních let je však přiměla expandovat do tohoto segmentu naplno. U největších hráčů českého trhu, jako jsou Albert, Billa, Lidl či Penny Market, tvoří tento sortiment až 15 procent nabízeného zboží, vyplývá z odpovědí oslovených řetězců. Vydělává jim však násobně více než pečivo, maso či nápoje.
„Inflační krize snížila řetězcům marže na potravinách. Byly pod tlakem vysokých cen a jejich nárůst alespoň mírně tlumily právě snižováním marží. Aby udržely alespoň nějaké objemy prodejů, začaly se více dívat na další možnosti rozšíření nabídky. Když už k sobě přilákáte zákazníka, což je čím dál tím dražší, tak má smysl mu nabídnout i něco dalšího. Ideálně něco, na čem máte vyšší marži a dokážete tím kompenzovat dotování základních potravin,“ tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
Některé základní potraviny – máslo, kuřecí maso nebo cukr – podle něj prodávají řetězce se zápornou marží v desítkách procent, jiné s kladnou marží do patnácti procent. Naopak výdělky z nepotravinářského zboží se mají pohybovat výrazně výše.
K nejaktivnějším patří v tomto směru Lidl z německé skupiny Schwarz Gruppe. Sází na pohodlí těch zákazníků, kteří místo návštěvy specializované prodejny upřednostní nákup na jednom místě, kde pořídí jogurt a rovnou i drtič odpadu.
Zmíněnou fritézu a matraci nabízí v pražské prodejně u stanice metra Budějovická za 1999 a 2399 korun, zákazníkům s aplikací Lidl Plus o tři, respektive čtyři sta korun levněji. Významnou část nabídky obchodu tvoří vybavení pro domácnost, dílnu a zahradu nebo školní potřeby.
Lidl ukázal cestu
Nářadí prodává Lidl pod vlastní značkou Parkside, a to po celé Evropě. Euromonitor ji v roce 2022 označil za vůbec nejprodávanější značku v kategorii DIY – udělej si sám. I proto lapá zmíněná pražská pobočka zákazníky nejen na rohlíky a máslo, ale také na domácí vodárnu za 2299 korun nebo vysokotlaký čistič za 1999 korun.
Stejným směrem se ubírá i konkurence, jak naznačuje statistika agentury Nielsen. Zatímco v roce 2019 tvořily privátní značky řetězců 21 procent nabídky, loni se tento podíl blížil třicetiprocentní hranici.
Lidl ukázal trhu potenciál nepotravinářského sortimentu, který hodlá více využít například Billa z německé skupiny Rewe. Nepotravinářské zboží tvoří v jejích českých prodejnách téměř desetinu sortimentu. „Nyní je naším cílem rozšíření nabídky ekologických produktů v drogerii,“ říká mluvčí Petr Kubíček.
Supermarkety expandují v non-foodu
„Část nepotravinářského sortimentu pravidelně obměňujeme podle sezony a aktuální poptávky. Nyní zákazníkům nabízíme například široký sortiment školních potřeb, během roku pak další tematické a sezonní produkty,“ dodává. V Bille tak lze najít školní pero Pilot za 89,90, biopantofle za 249,90 nebo kvarteto barevných tužek za 39,90.
Řetězce často sázejí na malé domácí spotřebiče, jejichž trh roste – tržby z jejich prodeje v Česku se loni meziročně zvýšily o osm procent. Naopak tržby za spotřební elektroniku a velké domácí spotřebiče poklesly o necelá tři procenta, uvedl Svaz obchodu a cestovního ruchu spolu s NielsenIQ.
„Non-food sortiment je důležitou součástí nabídky, v posledních letech se proměňuje především jeho struktura. Během pandemie se výrazněji prosadil trend tvoření v domácnosti, například výroba vlastních dekorací či svíček. Stále populární jsou deskové hry a různé kreativní hračky. Roste také segment her, hraček a sběratelských předmětů zaměřených na dospělé zákazníky,“ říká ředitel komunikace Albertu Jiří Mareček. V jedné ze svých největších prodejen na pražské Pankráci nabízí například školní batoh za 999 korun, kufřík na výtvarnou výchovu za 259 nebo penál za 229 korun.
Supermarkety se tak stávají čím dál přímějším konkurentem specializovaných prodejen či hypermarketů. Hledá-li zákazník aku nůžky na větve, najde je jak ve zmíněné pobočce Lidlu, tak v nedalekém hobbymarketu Bauhaus. V Lidlu zaplatí za nůžky Parkside 1499 korun, v Bauhausu začíná cena nůžek značky Worx na 2190 korunách, v případě nůžek Ryobi na 3390 korunách.
„Nejsilnější překryv, u něhož lze skutečně hovořit o přímé konkurenci, vidíme zejména u sezonního sortimentu – například školních potřeb, zahrady, nářadí nebo campingu. Právě u klíčových a nejprodávanějších položek těchto kategorií může v konkrétní sezoně vznikat poměrně silný konkurenční tlak,“ přiznává mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký. Mimo sezonní špičky je podle něj situace odlišná: „Hypermarket pracuje s nepotravinářským sortimentem ve větší šíři a hloubce a nabízí jej zákazníkovi dlouhodobě, zatímco u supermarketů jde často o užší, časově omezenou nabídku vybraných produktů.“
Sílící konkurenci supermarketů pociťuje také KiK, německý diskontní řetězec zaměřený hlavně na levné oblečení a nepotravinářské zboží. „Potravinové řetězce těží z vysoké frekvence návštěv a staví na impulsivním nákupu – zákazník si přidá drobnost nebo dětské tričko do košíku při běžném nákupu potravin,“ popisuje jednatel KiK Martin Šatný. Značka s více než dvěma sty pobočkami v Česku chce expanzi řetězců čelit především specializací, šířkou nabídky a předvídatelnou cenou.
„Sílící aktivitu supermarketů v tomto segmentu samozřejmě vnímáme. Mohou nám zčásti konkurovat ve standardizovaném zboží a v situacích, kdy zákazník hledá především nízkou cenu,“ říká Petra Psotková, mluvčí české skupiny HP Tronic, kam patří i obchody Datart. „Věříme, že v oblastech, kde je důležitá odbornost, poradenství a následná péče o zákazníka, máme výraznou konkurenční výhodu. Proto se soustředíme na rozvoj služeb a zákaznické zkušenosti,“ dodává.