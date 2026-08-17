Lidl dočasně uzavírá některé prodejny v Česku. Podívejte se, kterých poboček se to týká
- Lidl chystá modernizaci dalších osmi prodejen napříč Českem.
- Během rekonstrukce budou pobočky dočasně zcela uzavřené.
- Přesné termíny uzavření řetězec zatím nezveřejnil.
Lidl pokračuje v rozsáhlejší modernizaci své tuzemské sítě. Po rekonstrukci jedenácti obchodů se chystá upravit další pobočky napříč Českem. Osm z nich bude kvůli stavebním pracím po určitou dobu zcela uzavřeno. Konkrétní termíny ale řetězec zatím nezveřejnil. Informoval o tom server TN.cz.
Modernizací už podle dostupných informací prošlo jedenáct prodejen. Novou podobu dostaly pobočky v Plzni ve Vejprnické ulici, v Českých Budějovicích v Labské ulici, v Opavě v Těšínské a v Kladně v ulici Dukelských hrdinů. Rekonstrukce je dokončena také v Průhonicích, Mnichově Hradišti, Hostivici, Mníšku pod Brdy, Bruntále, Semilech a na Starém Městě.
Další obchody se přestavují nyní. Podle webu Kupi.cz má Lidl aktuálně ve výstavbě či rekonstrukci 12 prodejen.
Osm prodejen čeká dočasné uzavření
Řetězec zároveň zveřejnil seznam dalších osmi poboček, které modernizace teprve čeká. Jde o prodejny v Bohumíně, Doksech, Rumburku, Slaném, v Táboře v ulici Kpt. Jaroše, Holicích, ve Znojmě v Přímětické ulici a v Říčanech.
Během rekonstrukce budou tyto obchody dočasně uzavřeny. Zákazníci se však zatím nedozvědí, kdy přesně k uzavření jednotlivých poboček dojde. Lidl konkrétní harmonogram dopředu nezveřejňuje, protože se může měnit podle postupu stavebních prací.
„Termíny uzavření jednotlivých prodejen neuvádíme, jelikož se mohou měnit v závislosti na průběhu stavebních prací a jednání s dodavateli. O přesném datu budeme veřejnost vždy včas informovat,“ uvedla pro TN.cz mluvčí Lidlu Iveta Barabášová.
Širší uličky i více prostoru u pokladen
Rekonstrukce mají přinést především praktičtější uspořádání obchodů a větší komfort při nakupování. Lidl plánuje například rozšíření uliček, aby měli zákazníci při pohybu mezi regály více prostoru.
Proměnou mají projít také pokladní zóny. Ty budou prostornější a počítá se v nich s větším počtem klasických i samoobslužných pokladen. Cílem je mimo jiné zrychlit odbavení zákazníků v době, kdy jsou prodejny nejvytíženější.
Modernizace se dotkne rovněž technického vybavení. Prodejny mají využívat úspornější LED osvětlení. Změny pocítí také zaměstnanci, kterým má rekonstrukce přinést modernější pracovní zázemí a upravené odpočinkové prostory.