Lidl prodejny čeká zásadní změna. Řetězec vsadil na již ověřený recept
- Lidl od čtvrtka změní uspořádání všech českých prodejen a zavede tematické „Lidl světy“.
- Nový systém má zákazníkům usnadnit orientaci pomocí stálých sekcí, barevných regálů a propojení s akčními letáky.
- Změny letos chystají i další řetězce jako Kaufland, Penny nebo Billa, které modernizují prodejny i systém nakupování.
Obchodní řetězec Lidl chystá výraznou proměnu svých prodejen. Už od čtvrtka 21. května zavede na všech českých pobočkách nový systém uspořádání nepotravinářského sortimentu.
Zákazníci se nově budou orientovat podle takzvaných „Lidl světů“, tedy tematických sekcí, které mají nahradit dosavadní model založený hlavně na týdenních akcích a zboží rozmístěném v akčních koších.
Nové členění rozdělí nepotravinářské zboží do šesti stálých kategorií:
- kuchyně a domácnost,
- dílna a zahrada,
- bydlení,
- sport a volný čas,
- móda a doplňky,
- dětský svět.
Podle mluvčí českého Lidlu Ivety Barabášové má změna zákazníkům zjednodušit orientaci při nákupech. „Cílem je zjednodušit zákazníkům nákupy tak, aby i po skončení konkrétní akce našli vše na jednom místě a bez zdlouhavého hledání,“ uvedla.
Kamenné prodejny následují úspěšné e-shopy
Řetězec zároveň propojí barevné značení v letácích s navigací přímo v prodejnách. Nové produkty pak zákazníci poznají podle označení „Nově pro Tebe“. Lidl tím navazuje na systém, který už používá ve svém e-shopu, a zároveň na změny, které firma v posledních týdnech spustila v Německu.
Tam nový koncept funguje od minulého týdne. Sortiment se navíc bude měnit podle sezony. Například na jaře dostanou větší prostor zahradní potřeby, v zimě naopak bytový textil.
Proměna prodejen Lidlu je součástí širších změn, které letos zavádějí i další obchodní řetězce. Skupina Schwarz Gruppe, pod kterou vedle Lidlu spadá také Kaufland, už před měsícem rozšířila nabídku nepotravinářského zboží v Kauflandu o privátní značky známé právě z Lidlu, například Crivit, Silvercrest nebo Lupilu. Podle vedení Kauflandu proběhla změna sortimentu „ve všech zemích“.
Změny se týkají i Penny nebo Billy
Úpravy letos připravil také řetězec Penny. Od února změnil systém slevových akcí, které nově začínají ve středu místo dosavadního čtvrtka. Do modernizace investuje i Billa. Firma letos postupně zavírá některé své prodejny kvůli rekonstrukcím. Po jejich znovuotevření mají zákazníci získat přehlednější uspořádání obchodů, lepší orientaci v sortimentu a větší důraz na čerstvé potraviny.
Změny v obchodních řetězcích ukazují, že maloobchod stále více sází na přehlednost, stálé umístění zboží a jednodušší orientaci zákazníků. Inspirací jsou často internetové obchody, kde jsou produkty dlouhodobě rozdělené do jasných kategorií. Kamenné prodejny se tak postupně snaží přiblížit způsobu nakupování, na který jsou zákazníci zvyklí z online prostředí.