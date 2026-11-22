Po 182 letech končí slavná porcelánka. Téměř stovka lidí přijde o práci, zákazníci vykupují zboží po kilech
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- Jedna z nejznámějších tradičních porcelánek v Německu po 182 letech ukončila výrobu.
- Podnik, jehož historie sahá až do roku 1844, nedokázal najít nového investora.
- Definitivní uzavření provozu je naplánováno na konec letošního roku.
Po 182 letech se uzavírá tradiční německá porcelánka Kahla Porzellan, která patřila k významným výrobcům porcelánu v Durynsku. Podnik založený v roce 1844 ukončil výrobu 23. října, když z jeho pece vyšly poslední talíře a šálky a symbolicky se tak stalo přesně v den 182. výročí prvního výpalu porcelánu v továrně. Celkem 96 zaměstnanců přijde o práci a celý provoz má být definitivně uzavřen do konce roku.
Za koncem tradičního výrobce stojí především dlouhodobé ekonomické problémy. Podle insolvenčního správce Rolfa Rombacha pro web ZRI online porcelánku zatěžovaly vysoké ceny energií a provozní náklady, které se nedařilo pokrýt. Od března letošního roku proto probíhala jednání s potenciálními investory, kteří by mohli podnik zachránit a naději představoval také zájemce z Turecka, ani s ním se však nepodařilo dosáhnout dohody.
Zatímco výroba už skončila, zájem zákazníků o poslední výrobky značky prudce vzrostl. Podle deníku Ostdeutsche Allgemeine míří do podnikové prodejny v některých dnech až tři tisíce lidí a zásoby se rychle vyprodávají. Prodejna je otevřená od čtvrtka do soboty a nabízí také porcelán na váhu za pět eur za kilogram. Podle webu MDR výprodej během prvních tří týdnů dosáhl přibližně stejného obratu jako běžně za celý rok.
Dvě krize přežila, třetí už ne
Kořeny porcelánky sahají do roku 1844, kdy ji založil podnikatel Christian Eckardt a z malé továrny s dvaceti zaměstnanci se postupně stal jeden z nejvýznamnějších německých výrobců porcelánu. Už v 19. století podnik vyvážel své výrobky do zahraničí a v roce 1914 patřil mezi největší porcelánky v Německu. Významnou roli sehrál také v období Německé demokratické republiky, kdy se Kahla stala centrem rozsáhlého státního keramického průmyslu.
Porcelánka po sjednocení Německa prošla privatizací, už v roce 1993 ale skončila v konkurzu. O rok později ji převzal podnikatel Günther Raithel, pod jehož vedením se firma zaměřila na moderní design a získala více než stovku mezinárodních ocenění. Další insolvence přišla v roce 2020, kdy porcelánku převzal podnikatel Daniel Jeschonowski.