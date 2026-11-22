Češi rozjíždějí vánoční nákupní horečku. E-shopy hlásí prudký růst, pomáhá jim i ústup Temu a Shein
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- Tuzemští obchodníci očekávají v letošní předvánoční nákupní sezoně nárůst tržeb oproti předchozímu roku.
Lidé začínají díky déle trvajícím slevovým akcím nakupovat na Vánoce dříve a celkové útraty rostou již nyní.
E-shopům může pomoci také nové clo, které prodražuje dovoz levného zboží z platforem jako Temu či Shein.
Prodejci zboží očekávají, že jim letošní předvánoční nákupní sezona přinese ve srovnání s minulým rokem větší tržby. „Očekáváme další plynulý meziroční růst v řádu jednotek procent. V roce 2024 byly vánoční obraty české e-commerce 68 miliard korun, loni 71 miliard,“ říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Podle něj se nákupní sezona rozjíždí již od října a nyní už jede v podstatě na plné obrátky. Tomu pomáhá, že tradiční listopadová slevová akce Black Friday, připadající na poslední pátek v měsíci, u většiny obchodníků netrvá jen jeden den, ale často i celý měsíc.
Zvýšený zájem o nákupy zaznamenává už nyní největší tuzemský e-shop Alza. „Předvánoční sezona se u nás tradičně naplno rozbíhá kolem Black Friday, který představuje první výrazný vrchol prodejů. Druhý obvykle přichází v polovině prosince, kdy lidé nakupují po výplatě a dokončují přípravy na Vánoce,“ komentuje PR manažerka společnosti Eliška Čeřovská.
Na předvánoční nápor zboží se připravují i přepravci zboží. „Očekáváme, že letošní předvánoční sezona i celý rok 2026 překonají ty loňské,“ predikuje mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec. Firma podle něj posiluje dopravu mezi depy i doručování, kvůli čemuž také na sezonu nabírá přes tisíc pracovníků.
Tržby už rostou
Společnost Shoptet, na jejíž platformě běží asi 40 procent českých e-shopů, odhaduje na letošní období předvánočních nákupů nárůst tržeb o dvouciferné procento. Nárůst je patrný už nyní. „Od 1. do 17. listopadu utratili zákazníci v českých e-shopech na Shoptetu přes 5,5 miliardy korun, což je o 21,5 procenta víc než ve stejném období loni,“ uvádí generální ředitel společnosti Jan Hospodka.
Vzrůstající tržby zaznamenává také prodejce parfémů a kosmetiky Notino. „Letošní sezona se zatím vyvíjí velmi pozitivně. V Česku aktuálně zaznamenáváme meziroční růst tržeb téměř o pětinu,“ říká PR manažerka společnosti Alexandra Išuninová. Prodejce elektroniky Datart naopak zatím nepozoruje výraznější rozdíly oproti loňskému roku. „Vánoční sezona je stále na začátku a její rozjezd každoročně podporuje i akce Black Friday, kterou zákazníci často využívají k pořízení vánočních dárků s předstihem,“ dodává mluvčí firmy Petra Psotková.
Největší tuzemská banka, Česká spořitelna, očekává během letošní předvánoční sezony meziroční růst spotřebitelských výdajů v řádu jednotek procent. „Dosavadní data naznačují, že solidní nákupní apetit domácností pokračuje i přes určité zhoršení spotřebitelské nálady,“ komentuje mluvčí banky Filip Hrubý. Maloobchodní tržby by podle prognózy České spořitelny měly za celý rok reálně vzrůst přibližně o tři až čtyři procenta.
Ve srovnání s loňskem domácnosti podle Hrubého podporuje zejména růst reálných mezd, příznivá situace na trhu práce a podstatně klidnější cenový vývoj než během inflační krize. „Současně ale zůstávají velmi citlivé na zdražování, zejména energií, pohonných hmot a základního zboží. Předvánoční nákupy proto pravděpodobně porostou, spotřebitelé však budou nadále výrazně sledovat ceny, využívat slevové akce a častěji nakupovat on-line,“ popisuje Hrubý.
Případný růst předvánočních tržeb navíc podle něj nelze automaticky spojovat pouze s vyšším optimismem domácností, protože někteří lidé financují své předvánoční nákupy také půjčkami. Z analýz České spořitelny nicméně vyplývá, že se tak děje jen v malé míře. „Část nákupů může být financována také prostřednictvím splátek, kreditních karet nebo odložených plateb,“ dodává Hrubý.
Pomůže nové clo?
Větším tržbám českých obchodníků během předvánoční sezony může pomoci také nové clo ve výši tří eur za položku zboží. To se vztahuje na dovoz levných zásilek v hodnotě do 150 eur ze třetích zemí, které Evropská unie zavedla od července v reakci na extrémní nárůst přílivu levného zboží zejména z čínských online tržišť jako Temu či Shein. Od jeho zavedení se tyto importy výrazně propadly. Ke clu navíc od listopadu přibyl také manipulační poplatek ve výši dvou eur za položku zboží, který má kompenzovat náklady celníků na kontrolu zboží.
Vetyška z APEK se nicméně domnívá, že nelze úplně dávat rovnítko mezi nákupy na zahraničních tržištích a v českých e-shopech. „Změna se ale jistě projeví ve prospěch poctivých prodejců,“ uvádí. Hospodka ze Shoptetu dodává, že v některých kategoriích typických pro Temu firma zaznamenala rychlejší meziměsíční nárůst počtu objednávek, přičemž nejvíc v srpnu. „Nárůst může být částečně efektem cla. Je to zatím první signál, ne důkaz, že se část zákazníků z tržišť přesouvá k českým e-shopům,“ upozorňuje.