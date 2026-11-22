Miliardový vesmírný byznys v Česku brzdí nečekaný problém. Brněnské Space Valley bije na poplach
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České vesmírné firmy zažívají boom, jejich další růst ale naráží na nedostatek kvalifikovaných odborníků.
Jen v Brně zůstává přes 55 pozic neobsazených.
Do evropského vesmírného byznysu přitom proudí rekordní investice. Brno proto hledá cestu, jak vychovat novou generaci specialistů.
Český vesmírný byznys naráží na velkou překážku: hlad po lidech. Brněnským firmám chybějí desítky expertů. Jen v Brně, které je hlavním tuzemským centrem oboru, zůstává okamžitě obsaditelných přes pětapadesát vysoce kvalifikovaných pozic.
Jak v exkluzivních vyjádřeních pro e15 upozorňují šéfka Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti (UNOOSA) Aarti Holla-Maini a generální ředitelka globální satelitní asociace GSOA Isabelle Mauro, největší krizí přitom netrpí tradiční konstrukce raket, ale vývoj softwaru, datová analytika a střední generace systémových inženýrů.
Boom Brno
Brněnský kosmický ekosystém v posledních letech vyrostl v technologickou výkladní skříň Česka. Podle dat oborového sdružení Brno Space Cluster a analýzy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zaměstnávají jihomoravské vesmírné firmy přibližně 410 specialistů a generují roční obrat kolem jedné miliardy korun. Během posledních tří let dokázaly nabrat zhruba 120 nových odborníků, přesto jejich další expanzi brzdí akutní nedostatek lidí.
Podle analýzy evidují regionální podniky přes 55 okamžitě volných pracovních míst, na která se jim nedaří najít vhodné kandidáty. V Česku v oboru působí už kolem 150 firem, z nichž zhruba šedesátka je přímo zapojena do programů Evropské vesmírné agentury (ESA).
Brněnský problém přesně kopíruje strukturální zlom, kterým prochází celý globální kosmický průmysl. Vesmírný byznys se v éře megakonstelací na nízké oběžné dráze a komerčního využívání satelitních dat proměnil z čistě strojírenské a letecké disciplíny v datově-softwarové odvětví.
Podobně vidí jádro problému i šéfka Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti (UNOOSA) Aarti Holla-Maini. Podle ní trh nebojuje s absolutním nedostatkem technických absolventů, ale s chybějícími dovednostmi v nových segmentech. „Současný kosmický sektor vyžaduje stále vyšší úroveň kompetencí v oblastech softwaru, práce s daty a systémového inženýrství. A právě v těchto oblastech panuje nedostatek odborníků,“ řekla pro e15 Holla-Maini.
Zvlášť kritická situace je podle ředitelky UNOOSA v segmentu dálkového průzkumu Země (Earth Observation), který celosvětově zažívá prudký komerční rozmach. „Je zde naléhavá poptávka po datových analyticích. V kontextu kosmického sektoru jde o specializovanou oblast vyžadující praktický výcvik, který na univerzitách není běžně dostupný,“ upozorňuje Holla-Maini.
Prokletí střední generace
Kromě technologické proměny odvětví naráží evropský vesmírný byznys na nepříznivou demografii. Podle obsáhlé studie Evropského institutu pro vesmírnou politiku (ESPI) Talent in the European Space Sector: Bridging Gaps, Building Futures z října 2025 čeká odvětví masivní vlna odchodů do důchodu. Samotná Evropská kosmická agentura přiznává, že mezi lety 2020 a 2032 odejde do penze více než 40 procent jejích současných zaměstnanců, přičemž tempo náboru tento odliv nestíhá pokrývat.
Z analýzy téměř tří tisíc pracovních inzerátů evropských kosmických firem, kterou ESPI zpracoval, navíc vyplývá výrazný nesoulad mezi tím, koho trh produkuje, a koho byznys okamžitě potřebuje. Plných 41 procent vypsaných pozic vyžaduje střední úroveň seniority (zhruba tři až deset let praxe), zatímco juniorských míst je v nabídce jen necelá pětina.
Na generační zlom a historické podcenění oboru upozorňuje i Aarti Holla-Maini. „Především je třeba rozšířit vzdělávání a odbornou přípravu, aby byla nová generace specialistů připravena nahradit ty, kteří nyní odcházejí do důchodu,“ zdůrazňuje.
Rekordní investice
Tlak na nábor je ještě zesilován přílivem kapitálu. Podle analytické zprávy The Space Sector Workforce Report 2026 poradenské společnosti RR Talent Advisors dosáhly soukromé investice do evropského vesmírného sektoru rekordních 1,5 miliardy eur (meziročně o 56 procent více než v předchozím sledovaném roce). Peníze investorů i veřejné zakázky však narážejí na tvrdou konkurenci jiných technologických odvětví.
„Hrozí, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků se stane brzdou růstu, což může zkomplikovat inovace, zpozdit projekty a zvýšit náklady. Do kosmického sektoru nyní proudí investice v nebývalém objemu; aby se tyto investice zhodnotily, musí být doprovázeny odpovídajícími investicemi do lidí,“ varuje Holla-Maini. Podle analýzy RR Talent Advisors navíc evropské kosmické firmy brzdí i mzdové zaostávání za americkou konkurencí i komerčním IT sektorem.
Brno zdvojnásobuje kapacity
Zpátky do Brna. V Česku se na tento deficit snaží nejrychleji reagovat právě brněnské vysoké školství ve spolupráci s místními firmami a inkubátorem ESA BIC. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně zdvojnásobila kapacitu specializovaného magisterského programu Space Applications z dosavadních dvaceti na čtyřicet studentů ročně a rozšiřuje výuku kosmických technologií i na bakalářském stupni. Klíčovou roli hraje propojení teorie s praxí, například prostřednictvím studentského týmu YSpace, kde si vysokoškoláci pod dohledem mentorů z byznysu sami navrhují a stavějí vlastní družice.
Podle šéfky satelitní asociace GSOA Isabelle Mauro je právě přímé zapojení mladých inženýrů do reálných projektů a otevírání oboru lidem z jiných sektorů jedinou udržitelnou cestou. „Společnosti reagují náborem z jiných odvětví, interním školením, postgraduálními programy a partnerstvím s univerzitami,“ popisuje Mauro aktuální strategie firem.