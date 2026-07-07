Aktualizováno: Všechno pryč a od nuly. Iveta Fabešová popsala nečekaně drsnou změnu ve svém byznysu
- Cukrářka a podnikatelka Iveta Fabešová ze dne na den stáhla z vitrín všechny úspěšné produkty a změna byla podle ní mnohem náročnější, než si myslela.
- Odmítá další expanzi úspěšné firmy, dvě pobočky jsou strop pro udržení kvality.
- Cenovku kolem 200 korun za dezert tvrdě brání, na trhu už dnes zdaleka nepatří k nejdražším.
Před rokem a půl otevřela cukrářka a podnikatelka Iveta Fabešová druhou pobočku své cukrárny IF Café v budově Masaryčka B, její první pobočka sídlí na pražské Kampě ve Werichově vile. „Podnikání v gastronomii je vždy ve vlnách, ale hodnotila bych ho dobře. Daří se nám,“ říká v pořadu FLOW s dodatkem, že o otevření další pobočky neuvažuje. „Nikdy jsem neviděla úspěch byznysu v tom, že otevíráte jednu provozovnu za druhou. Zvládnout to kvalitativně je extrémně náročné, zvlášť když to nese vaše jméno,“ tvrdí.
Pro úspěšný byznys je podle Fabešové klíčový výběr zaměstnanců. „Schopných lidí, kteří chtějí pracovat, ubývá. Mám tým čtyřiceti lidí a každý z nich je potřebný.“ Gastronomie je podle ní tvrdá dřina jen pro odvážné lidi. Nehledá je proto primárně podle vzdělání, ale podle toho, jestli mají cukrařinu rádi a chtějí se učit nové věci. „Nastavila jsem, že si musí člověk před přijetím vyzkoušet tři směny, které má placené. Obě strany pak lépe dokážou vyhodnotit, jestli je pro něj daná práce vhodná.“
Kvalitní zákusek za 50 korun udělat nejde
Ceny zákusků v kavárnách Ivety Fabešové se pohybují kolem 200 korun. „Jsme jedni z nejlevnějších v oboru a mnoho jiných cukráren tuto hranici překročilo. Už navždy si ale asi ponesu nálepku ‚Iveta Fabešová rovná se drahé dorty‘,“ říká. Uznává, že byla jednou z prvních, kteří vyšší cenovku zavedli. Zákazníci podle ní už pochopili, že kvalitní zákusek nemůže stát padesát korun.
Nedávno sklidila kritiku za to, že během jara změnila celé menu. „Všech patnáct produktů jsme přestali vyrábět a změnili jsme celkově vitrínu,“ vysvětluje. Jeden den musela s týmem kvůli obrovskému zájmu zákazníků vyrobit 1064 zákusků. Ve čtyři hodiny odpoledne už nebyl ani na jedné pobočce jediný zákusek. „Lidé po mně uprostřed kaváren pokřikovali, že si hraju na luxus, oni přijeli, a nic tam není,“ říká s tím, že nové menu se ujalo a má své favority, ale změna byla mnohem náročnější, než si původně myslela.
Nová kniha a Akademie
Na podzim plánuje Fabešová vydat novou knihu. „Chtěla bych, aby to byla spíš učebnice. Moje knížky byly vždy jen o fotce a receptu. Chci lidi naučit úplným základům a pak se dostat i ke složitějším dezertům,“ popisuje. Fabešová vede také Akademii, kde pořádá kurzy vaření. Ty stojí 5 900 korun a jsou téměř vždy vyprodané.
Součástí příběhu Ivety Fabešové je rozvod s manželem, po kterém přišla o původní síť kaváren IF Café a musela byznys budovat od nuly. „Svému mladšímu já bych poradila, že je nutné mít dohodnuté podmínky vyrovnání nejen ústně, ale i písemně,“ tvrdí. Těžké období jí ale otevřelo v mnoha ohledech oči a dnes se obklopuje jen lidmi, na které se může spolehnout.
Proč přišla s konceptem dezertu měsíce? Proč se rozhodla vyměnit celý sortiment? I tato témata jsme probrali v rozhovoru pro pořad FLOW. Podívejte se na video v textu.