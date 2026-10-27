S cenami jsme to přehnali. Výrobce čokolády Lindt vyhodil šéfa a zlevňuje
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- Ceny čokolády za poslední dva roky vzrostly až o polovinu.
- Zákazníci reagovali – nakupují méně a upřednostňují levnější značky.
- Švýcarská firma Lindt ohlásila zlevnění části výrobků i změny ve vedení.
Cena kakaových bobů dosáhla rekordu v roce 2024, dosud ale zůstává vysoká. Čokoládovny na to reagovaly zdražováním svých výrobků, podle značky a druhu o čtvrtinu až polovinu. Zájem evropských zákazníků o čokoládu klesl. A výrobci zjišťují, že to se zvyšováním cen možná přehnali.
Přiznává to například švýcarský výrobce Lindt & Sprüngli, jehož produkty patří v obchodech k těm nejdražším. Šéf správní rady Ernst Tanner připustil, že firma neodhadla reakci zákazníků a přecenila jejich ochotu platit stále více.
„Špatně jsme odhadli, jak zákazníci zareagují na zvýšení cen. Poté co ceny kakaa v roce 2024 dosáhly historických maxim, chtěli jsme tyto dodatečné náklady přenést na zákazníky. Přecenili jsme, o kolik můžeme zvýšit ceny, aniž bychom poškodili poptávku,“ řekl agentuře Reuters. Dodal, že pro část zákazníků se jejich výrobky staly zjevně až příliš drahými.
Výrobce slavných zlatých zajíčků s rolničkou nebo pralinek Lindor se v poslední době potýká se slabými výsledky. Lindt opakovaně zhoršil odhad ročních tržeb, akcie od začátku roku ztratily zhruba čtvrtinu své hodnoty. Minulý týden firma oznámila změny ve svém vedení, skončil výkonný ředitel i šéf pro německý trh, kde byl pokles prodejů nejvýraznější.
„Správní rada dospěla k závěru, že firma Lindt & Sprüngli potřebuje nové vedení, aby se mohla vrátit k trvalému a silnému růstu a dokázala využít příležitosti na všech svých trzích po celém světě,“ oznámila firma.
Úroda kakaa v ohrožení
Součástí návratu k růstu má být u Lindtu i nevídaný krok – snížení cen. Firma si od něj slibuje, že v předvánočním období zvýší prodeje a alespoň trochu si zahojí rány z posledních měsíců. Další prostor pro zlevnění podle Reuters očekává až ve chvíli, kdy se ceny kakaa vrátí „na normálnější úroveň“.
To však zatím není na dohled. Cena kakaa na světovém trhu stále výrazně kolísá a změny klimatu zasahují i do pěstování této plodiny. Většina plantáží se nachází v západní Africe, lídrem je Pobřeží slonoviny. Pěstitelům tam však minulý měsíc kvůli nedostatku srážek opadala část mladých plodů. Horší úrodu očekávají také v Ghaně, která je druhým největším producentem kakaa na světě.