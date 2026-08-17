První byli Finové, teď to zkouší i Strnad. V závodě o muniční výrobu se snaží předběhnout Rheinmetall
- CSG postupně skládá vlastní řetězec pro kompletní výrobu velkorážové munice.
- Do roku 2027 chce vyrábět 1,1 milionu nábojů ročně a soupeřit s evropskou špičkou.
- Soběstačnost má snížit závislost na dodavatelích a přinést skupině vyšší marže.
Vyrábět munici kompletně ve všech jejích součástech zvládla v Evropě dosud jen finská zbrojovka Nammo. Přístup, který eliminuje potenciálně nespolehlivé subdodavatele nebo geopolitická rizika typu závislosti na Číně, se teď snaží napodobit Michal Strnad a jeho CSG.
Cíl má už na dohled. S takzvanou vertikální integrací výroby začal před šesti lety, kdy jeho skupina ovládla španělskou firmu Fábrica de Municiones de Granada. V posledních letech si pak Strnad postupně zajišťoval výrobu těl granátů a zejména vysoce poptávaných energetických materiálů, jako je právě nitrocelulóza či TNT.
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