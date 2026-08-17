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První byli Finové, teď to zkouší i Strnad. V závodě o muniční výrobu se snaží předběhnout Rheinmetall

Dalším evropským zbrojním koncernem, který bude samostatně produkovat kompletní velkorážové náboje, je německý Rheinmetall.

Dalším evropským zbrojním koncernem, který bude samostatně produkovat kompletní velkorážové náboje, je německý Rheinmetall. Zdroj: Grafika e15

Pavel Otto
Pavel Otto
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  • CSG postupně skládá vlastní řetězec pro kompletní výrobu velkorážové munice. 
  • Do roku 2027 chce vyrábět 1,1 milionu nábojů ročně a soupeřit s evropskou špičkou. 
  • Soběstačnost má snížit závislost na dodavatelích a přinést skupině vyšší marže. 

Vyrábět munici kompletně ve všech jejích součástech zvládla v Evropě dosud jen finská zbrojovka Nammo. Přístup, který eliminuje potenciálně nespolehlivé subdodavatele nebo geopolitická rizika typu závislosti na Číně, se teď snaží napodobit Michal Strnad a jeho CSG. 

Cíl má už na dohled. S takzvanou vertikální integrací výroby začal před šesti lety, kdy jeho skupina ovládla španělskou firmu Fábrica de Municiones de Granada. V posledních letech si pak Strnad postupně zajišťoval výrobu těl granátů a zejména vysoce poptávaných energetických materiálů, jako je právě nitrocelulóza či TNT. 

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