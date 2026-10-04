Desetiletá Octavia za 237 tisíc láká nejvíc zákazníků od pandemie. Bazary neslaví, tíží je drahé peníze
- Trh s ojetými vozy zažívá jeden z nejsilnějších roků.
- Prodejům vládne dlouhodobý bestseller Škoda Octavia.
- Bazary jsou přesto pod tlakem vyšších sazeb.
Autobazary i inzertní servery hlásí plno. Prodej téměř 76 200 ojetých vozů značí nejsilnější září za posledních pět let. Trh s automobily z druhé ruky se tak přinejmenším přibližuje rekordnímu roku 2024, kdy se v Česku zobchodovalo 861 tisíc ojetin. Na konci září se počítadlo zastavilo na 640 tisících, uvádí v analýze provozovatel autobazarů AAA Auto Aures Holdings.
Zájmu soukromých i firemních zákazníků dál vládnou modely z koncernu Volkswagen, jichž v nejprodávanější desítce figuruje hned sedm. Dlouhodobého bestselleru Škody Octavie se za tři čtvrtletí prodalo téměř šedesát tisíc vozů. Průměrný vůz byl deset let starý, měl nájezd 175 tisíc kilometrů, ze „skladu“ zmizel za 52 dní, a to s cenovkou 237 tisíc.
Dominanci Octavie naznačuje i odstup druhé Fabie s téměř polovičním odbytem. Nejprodávanější desítku modelů spoluvytváří také Škoda Superb, VW Golf, VW Passat, Škoda Kodiaq, BMW 3, Hyundai i30, Škoda Karoq a BMW 5. Zdaleka nejdráže se dosud obchodovala Škoda Kodiaq; v průměru za pětiletý vůz s nájezdem 109 tisíc kilometrů platili zákazníci 745 tisíc.
Naopak pod hranicí dvou set tisíc se prodává minimum modelů. Z nejžádanější desítky to byla se 139 tisíci jen Fabia, kterou díky tomu obchodníci „otáčeli“ nejrychleji – z trhu mizela už po 49 dnech.
Průměrná ojetina zlevnila
Průměrná ojetina se tak v Česku v září prodávala za 315 tisíc, mírně levněji než v předchozím období. „To jsou skvělé zprávy pro zákazníky, navíc v situaci, kdy česká ekonomika i reálné mzdy opět rostou a inflace klesá. Češi sice v průzkumech vyjadřují obavy z budoucnosti, z pohledu ekonomické situace k tomu však není důvod,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.
Přestože trh s ojetinami netrpí na nízké prodeje, autobazary dostává pod tlak dražší financování automobilů. Úrokové sazby totiž v minulých měsících zvyšovala jak ČNB, tak Evropská centrální banka. V Česku přitom platí vyšší sazby než v eurozóně – ECB zvýšila depozitní sazbu naposledy začátkem září na 2,5 procenta. ČNB na posledním zasedání 17. září ponechala zvýšenou sazbu na 3,75 procenta. Vyšší sazby mohou odradit část zákazníků, dražší úvěry ale trápí i samotné bazary, které značnou část vozů financují právě na úvěr. Čím déle trvá je prodat, tím déle je kapitál zamčený na štěrku.
Nejen přílišná závislost na externím financování už letos potopila například Auta Super. Na české poměry významný bazar Petra Suchánka prakticky skončil, jen banky Moneta a Raiffeisen-Leasing u něj měly nevyřízené pohledávky téměř za 200 milionů. Policie zároveň vyšetřuje podezření z podvodu a zpronevěry.
Ojeté vozy a elektromobily
Své závazky nesplácí ani kladenský autobazar ŠtěpánekAuto, který si v dluhopisech napůjčoval od drobných investorů přes půl miliardy. „Pro prodejce je dnes hlavní výzvou správně nakoupit, dobře vůz nacenit a co nejrychleji ho prodat. Chyby ve výkupu nebo dlouho stojící auta jsou dnes výrazně dražší než dříve. Pokud je firma více závislá na externím financování, dražší peníze a pomalejší obrátka skladu se rychle projeví,“ říká Filip Kučera z Auto ESA.
„Specifickou kategorií jsou elektromobily. Menší městské modely se prodávají relativně dobře, zatímco u větších a dražších vozů je situace složitější,“ dodává Vít Baldík, technický ředitel německé společnosti Sixt, jež na českém trhu obchoduje s vozy novými i ojetými.
Čistě elektrické vozy zatím pronikají na trh pozvolna. Necelá polovina v září udaných ojetin měla naftový pohon, s minimálním odstupem následoval benzin. Na bateriemi poháněné vozy připadal podíl 3,3 procenta, což v praxi značilo téměř 2,5 tisíce vozů.