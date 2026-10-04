Polský ekonomický sprint, pád akcií zbrojařů a bitva o Špindlerův Mlýn
- Polská ekonomika za deset let reálně vzrostla asi o 42 procent, výrazně víc než Česko, eurozóna i Německo.
- Akcie zbrojařů po srpnovém vrcholu prudce padají, CSG i Rheinmetall odepsaly přes 20 procent.
- Nejvýznamnější české horské středisko rozděluje spor o podobu centra. Ve hře jsou miliardy korun a zájmy vlivných podnikatelských skupin.
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
Tahle ekonomika za dekádu utekla Německu o míle. Burza teď hledá její nové vítěze
- Polská ekonomika za deset let reálně vzrostla asi o 42 procent, výrazně víc než Česko, eurozóna i Německo.
- Polské akcie mohou být zajímavou protiváhou ke stagnujícím evropským trhům, a to i přes měnové riziko.
- Vybíráme několik dostupných polských mid caps, kterým analytici dávají více než třicetiprocentní růstový potenciál.
Kolaps milovaného odvětví začíná vábit investory. Mezi akciemi vyčnívá výrazný český hráč
- Akcie zbrojařů po srpnovém vrcholu prudce padají, CSG i Rheinmetall odepsaly přes 20 procent.
Investory děsí dražší financování, politika i obavy, zda Evropa zvládne dál zvyšovat výdaje na obranu.
Část analytiků už ale považuje výprodej za přehnaný, zejména u některých akcií.
Český Aspen čeká velká bitva. Volby mohou Špindl změnit k nepoznání, ve hře jsou miliardy
- Nejvýznamnější české horské středisko rozděluje spor o podobu centra.
- Ve hře jsou miliardy korun a zájmy vlivných podnikatelských skupin. Hodně mohou změnit blížící se volby.
- Vydali jsme se v rámci předvolební série textů zjistit, kam by Špindlerův Mlýn mohl zamířit.
Deset drobností z Temu, 730 korun navíc. Češi už kvůli novému clu změnili způsob nakupování
- Dovoz zásilek nízké hodnoty z asijských tržišť typu Temu či Shein od zavedení nového cla výrazně klesl.
- Česká Celní správa už na novém poplatku vybrala stovky milionů korun.
- Levné balíky z Asie navíc zanedlouho podraží ještě více.
Školám zaplatíme za žáky školné, od developerů vykoupíme 500 bytů ročně, slibuje lídr Prahy sobě
- Jízdné i parkovné musí podle lídra kandidátky Prahy sobě do komunálních voleb Adama Scheinherra stoupat pravidelně o inflaci.
Krizi s nedostatkem míst na středních školách chce řešit rychlým výkupem kapacit na soukromých a církevních gymnáziích za 120 milionů korun ročně.
- Koalice s hnutím ANO v Praze nepřipadá v úvahu, řekl v pořadu FLOW.