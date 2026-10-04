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Polský ekonomický sprint, pád akcií zbrojařů a bitva o Špindlerův Mlýn

Zdroj: e15, Pixabay

mka
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  • Polská ekonomika za deset let reálně vzrostla asi o 42 procent, výrazně víc než Česko, eurozóna i Německo.
  • Akcie zbrojařů po srpnovém vrcholu prudce padají, CSG i Rheinmetall odepsaly přes 20 procent.
  • Nejvýznamnější české horské středisko rozděluje spor o podobu centra. Ve hře jsou miliardy korun a zájmy vlivných podnikatelských skupin.


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