Dluhopisová bouře sílí. Akcie zatím odolávají, ale zatěžkávací zkouška teprve přijde
- Výnosy amerických i evropských státních dluhopisů vystoupaly na nejvyšší úrovně za desítky let.
- Akcie zatím prudký růst výnosů zvládají díky silné ekonomice, firemním ziskům a optimismu kolem umělé inteligence.
- Čím déle ale tlak na dluhopisovém trhu vydrží, tím větší je riziko, že zasáhne také burzy, reality či private equity.
Výprodeje dluhopisů západních vlád se začínají vymykat kontrole. Jejich výnosy vystřelily na nejvyšší úrovně za poslední dekády. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by nastal obrat – na rozdíl od minulosti totiž není ve hře masivní podpora centrálních bank. Ceny ostatních aktiv ale na dluhopisové turbulence zatím příliš nereagují. Je takový stav udržitelný?
Výnosy vystoupaly na úrovně, které se ještě před pár měsíci jevily jako nepředstavitelné a jejichž proražení bylo spojováno s hrozbou finančního armageddonu. Desetiletý americký vládní bond překonal hranici 5,3 procenta, papír tamní vlády s třicetiletou splatností dokonce nese téměř 5,6 procenta. V obou případech jde o nejvyšší úroveň od roku 2002.
Dluhová smršť se zdaleka neomezuje na Spojené státy. Britská státní obligace splatná za 30 let se včera poprvé od roku 1998 obchodovala s výnosem přes šest procent. K úrovni 5,5 procenta se přiblížil také třicetiletý francouzský vládní papír.
Historicky přitom platilo, že výnosy desetiletých amerických vládních bondů nad pět procent obvykle vyvolaly stres na akciovém trhu. A to zpravidla pokud byl nárůst výnosů prudký: to přesně se aktuálně odehrává, jelikož se za poslední měsíc vydaly nahoru takřka vertikálně. Za poslední měsíc vzrostl výnos desetileté splatnosti o 0,6 procentního bodu, což je nejvýraznější pohyb od září 2022. O to podivuhodnější je odolnost akcií. Hlavní americké indexy se obchodují jen nepatrně pod svými rekordními cenami.
Dobrý růst výnosů
Hlavním důvodem je, že současné dění lze označit jako takzvaný „dobrý“ růst výnosů. Prim v něm totiž hrají pozitivní faktory – zejména očekávané zrychlení ekonomiky díky umělé inteligenci (AI) a doprovodnému zlepšení produktivity. Stav, kdy se ekonomice daří, bývá standardně spojován s vyššími výnosy, ale nemusí nutně škodit akciím, protože firemní zisky v takovém prostředí standardně silně rostou navzdory hůře dostupnému financování. Samozřejmě se nemusí dařit všem firmám, protože na některé – například výrobce průmyslového zboží – dražší peníze dolehnou výrazněji.
Aktuální rychlý nárůst výnosů je také do určité míry technický. Souvisí s chováním investorů, kteří panikaří a masivně vyprodávají. Někteří sofistikovaní správci peněz jako například hedge fondy nakupují dluhopisy na páku nebo provozují různé komplikované strategie. Růst výnosů u nich tak často vede k nuceným likvidacím pozic a to cenové pohyby umocňuje.
V takových případech se cena odchýlí od férové hodnoty – ta vychází například z ekonomického růstu, schodku vládních financí nebo celkového zadlužení. Určitou výhodou této situace je, že si část portfolio manažerů uvědomí, že se bondy dají pořídit se slevou oproti férové hodnotě, a začne zase nakupovat, čímž výnosy stlačí dolů.
Další zvyšování sazeb
Nicméně nyní není jisté, zda se investoři do dluhopisů rychle vrátí. Vidíme pozitivní zprávy z ekonomiky, které naznačují, že se Fed bude muset pustit do dalšího zvyšování sazeb. Nahoru se s úroky vydá i Evropská centrální banka (ECB). Kromě toho většina západních zemí prohlubuje své vládní deficity. Například v rámci listopadových doplňovacích voleb do Kongresu v USA slíbil Donald Trump v případě vítězství republikánů pět tisíc dolarů pro každého voliče, což by nafouklo americký vládní dluh o další bilion dolarů.
Aktuálně se nezdá jako pravděpodobné, že by došlo k rychlému a trvalému uklidnění situace na Blízkém východě. Nelze proto sázet na pokles cen ropy. A inflační tlaky tak v následujících měsících nejspíše zesílí – přestože prozatím zůstávají únosné.
To vše signalizuje, že pokles dluhopisových výnosů jen tak nenastane. Zvlášť když americká centrální banka v této fázi zatím vylučuje možnost obligace zase nakupovat. Je proto otázkou, kdy začnou zvýšené výnosy prosakovat i do cen jiných aktiv – kromě akcií i například do nemovitostí nebo private equity.
Burzy zůstávají odolné díky AI, rychlému růstu firemních zisků a dobré kondici amerických domácností. Jsou proto na současný nárůst výnosů méně citlivé. Na druhou stranu proti němu ale nejsou zcela imunní. Čím déle zůstane dluhový trh pod tlakem, tím více budou nevyhnutelné negativní dopady na akcie i jiné třídy aktiv.