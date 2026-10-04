Tok ropy přes Hormuz se vrací do normálu, situace na trhu paliv zůstává napjatá
- Vývoz ropy z Perského zálivu se po konfliktu s Íránem téměř vrátil k běžným objemům, cena ale zůstává vysoká.
- Ropu z Blízkého východu dnes pomáhají dostávat k odběratelům i ropovody, které obcházejí Hormuzský průliv.
- Nejhůř je na tom trh s naftou, kde omezené rafinérské kapacity i ruské zákazy exportu tlačí ceny pohonných hmot nahoru.
Vývoz ropy z Perského zálivu se v podstatě vrátil na úrovně běžné před vypuknutím konfliktu s Íránem, a to zejména díky vojenským doprovodům tankerů ze strany USA. Dalším důvodem je fakt, že se zřejmě podařilo výrazně omezit balistickou kapacitu Íránu a některé státy v zálivu již disponují účinnější ochranou proti dronům takzvanými interceptory. Důležitým faktorem vyššího exportu ze Zálivu je také přesměrování toků ropy do ropovodů.
Obnovení provozu ropovodu East-West Petroline s kapacitou 5–7 milionů barelů denně v Saúdské Arábii, který byl poškozen dronovým útokem 10. září, trvalo nakonec jen několik dnů. Zároveň existují další pozemní cesty mimo Hormuzský průliv. Irák obnovil provoz ropovodu z Kirkúku do Turecka s kapacitou až 1,5 milionu barelů denně, Spojené arabské emiráty využívají ropovod ADCOP z Habšánu do Fudžajry s podobnou kapacitou. Diskutují se také další projekty, například irácko-jordánský ropovod Basra-Akaba nebo obnovení historického spojení iráckého Kirkúku do syrského Baníjás.
Ceny si změny zatím „nevšimly“
Navzdory návratu exportu z oblasti Perského zálivu téměř na předkrizové úrovně zůstává cena ropy Brent vysoká a aktuálně se pohybuje stále okolo 100 dolarů za barel. Důvodů k vyšším cenám je opět hned několik. Nejdůležitějším je skutečnost, že situace v regionu na Blízkém východě je stále nejistá a pravděpodobnost dalších útoků a eskalace je stále vysoká, protože trh u spotu a nejkratších kontraktů zaceňuje značnou rizikovou prémii. Vysoké zůstávají rovněž náklady na přepravu a pojištění zejména u lodních dodávek.
Mimořádně napjatá situace zůstává na trhu pohonných hmot zejména pak u nafty, kde je největší problém s omezenou rafinérskou kapacitou. Ukrajinské útoky na ruské rafinerie vyřadily významnou část ruského zpracovatelského potenciálu. Rusko v reakci na to zavedlo zákaz exportu pohonných hmot. Konflikt na Blízkém východě omezil nejen export surové ropy, ale i export hotových produktů ze Zálivu.
Export nafty z regionu se stále nenachází na předválečné úrovni. Využití rafinérských kapacit v USA, ale i jinde ve světě je na mnohem vyšší hodnotě, než je obvyklé a aktuálně přetrvává nedostatek volné produkční kapacity u nafty i benzínu na mnoha místech ve světě. Proto o omezení exportu nafty uvažují i další významné země, jako jsou USA nebo Čína. Tyto faktory pravděpodobně zapříčiní vyšší ceny pohonných hmot i přes krátkodobý pokles cen ropy.