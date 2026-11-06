Obří příležitost v USA. Strnadova CSG může modernizovat americké muničky v programu za 91 miliard
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- Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada byla vybrána do pětiletého programu americké armády MATOC v hodnotě až 4,2 miliardy dolarů (přes 91 miliard korun) na modernizaci sedmi strategických muničních továren v USA.
Skupina se o jednotlivé zakázky na rozšíření výroby a zavádění nových technologií bude ucházet prostřednictvím své dceřiné společnosti MSM North America.
Zařazení do prestižního programu navazuje na loňský kontrakt CSG za 635 milionů dolarů na vybudování nového závodu na dělostřeleckou munici v Iowě a dále upevňuje pozici české skupiny na americkém trhu.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se dostala mezi firmy, které mohou usilovat o zakázky na modernizace sedmi amerických muničních závodů dohromady za až 4,2 miliardy dolarů (91,5 miliardy korun). Jednotlivé projekty bude americká armáda v pětiletém rámcovém programu MATOC zadávat samostatně podle výsledků soutěží, oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Rámcový kontrakt americké armády CSG získala prostřednictvím své americké společnosti MSM North America. Modernizace muničních závodů ve vlastnictví státu, které provozují soukromé společnosti, zahrnuje rozšíření výroby a zavádění moderních technologií. „Jednotlivé projekty budou zadávány samostatně na základě následných soutěží. Zařazení do programu proto nepředstavuje garanci konkrétního objemu zakázek, ale umožňuje MSM North America ucházet se o jejich získání v průběhu následujících pěti let,“ uvedla CSG.
Program MATOC podle tiskové zprávy CSG přímo podporuje priority americké národní obranné strategie, k jejímž cílům patří obnova schopnosti Spojených států vyrábět, doplňovat a dlouhodobě zajišťovat dodávky zbraní a vojenského vybavení nezbytného pro vedení dlouhotrvajících konfliktů vysoké intenzity. Závody, které čeká modernizace, se specializují na různé fáze výroby munice, od energetických materiálů a střelných prachů přes kovové komponenty až po kompletaci hotových nábojů.
Modernizace závodu
Program počítá s modernizací závodu v americkém státě Tennessee, který vyrábí vojenské výbušniny, dále výrobce střelných prachů a dalších energetických materiálů ve Virginii a producenta malorážové munice v Missouri. Modernizace čeká také závod v Iowě, který se specializuje na plnění a kompletaci munice středních a velkých ráží, výrobce kovových komponentů dělostřelecké munice v Pensylvánii a producenta nábojnic velkých ráží v Illinois. „Program zahrnuje také Milan Army Ammunition Plant v Tennessee,“ doplnila CSG.
Výběr MSM North America do programu MATOC podle CSG navazuje na dosavadní spolupráci s americkou armádou. Loni v srpnu MSM od americké armády získala kontrakt za až 635 milionů dolarů (13,8 miliardy korun) na projekt, výstavbu a uvedení do provozu nového závodu na výrobu velkorážové munice v Iowě. Stavba už letos začala a po dokončení závod dokáže plnit až 36.000 dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů měsíčně. Do provozu má být uveden v roce 2029.
CSG je přední evropská zbrojařská a průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Řecku a Indii. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group a The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíci lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze.