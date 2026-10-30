Výbuch ve Strnadově španělské továrně na munici. Dva lidé jsou zraněni, příčina neznámá
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- Incident se stal v prostoru určenému k likvidaci munice.
- Dva lidé utrpěli lehká poranění sluchu.
- Škody na provozech nebo jiném majetku podle firmy nejsou.
V areálu španělské muniční firmy Fábrica de Municiones de Granada (FMG) došlo v pátek k výbuchu. Sdělil to mluvčí zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek, pod níž podnik patří. Nikdo při výbuchu v prostoru, jenž slouží k likvidaci staré, poškozené či nepoužitelné munice, neutrpěl podle dosavadních informací CSG vážné zranění.
„Dnes přibližně v 9:00 místního času došlo k výbuchu v demilitarizační zóně společnosti FMG ve Španělsku Jedná se o prostor určený k likvidaci staré, poškozené či nepoužitelné munice, který se nachází v bezpečné vzdálenosti od výrobních provozů závodu i civilního majetku,“ upřesnil Čírtek.
Ihned po výbuchu kontaktovala firma tísňovou linku 112 a jednala v souladu s postupy pro mimořádné události, včetně evakuace zaměstnanců. Na místě také zasahovali hasiči, policisté a záchranáři. Dvě osoby utrpěly lehká poranění sluchu. Společnost spolupracuje s příslušnými orgány na objasnění příčin výbuchu. Výrobní procesy ani civilní majetek ale výbuchem poškozeny nebyly, CSG proto nepočítá, že by incident měl mít nějaký zásadní dopad na výrobu v FMG.
Skupina koupila FMG od Američanů v roce 2020. Hodnota obchodu dosahovala podle webu Forbes nižších stovek milionů korun. Šlo o první investici firmy v západní Evropě.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Skupina vyrábí munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody kromě Španělska také v USA, Británii, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14 000 lidí.
CSG prodejem akcií na burzách v Amsterodamu a Praze získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.