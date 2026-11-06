Výprodej AI se přelil do Asie. Japonský Nikkei spadl o šest procent, čipoví giganti odepisují miliardy
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- Asijské akciové trhy v čele s Japonskem a Jižní Koreou zasáhl masivní výprodej po čtvrtečním propadu na Wall Street.
Za panikou stojí obavy z přísnější regulace odvětví AI a z odporu k datovým centrům po vítězství amerických demokratů.
Výprodej oživuje srovnání s prasknutím dot-com bubliny z roku 2000 i pochybnosti o udržitelnosti boomu, který táhnou ztrátové startupy a spekulace o kruhovém financování u Nvidie.
Asijské akciové trhy v pátek výrazně oslabují v čele s technologiemi. Zasáhly je obavy z možného nadhodnocení akcií navázaných na umělou inteligenci (AI) a z přísnějších regulací odvětví po vítězství demokratů v USA, které stály za čtvrtečním propadem amerických trhů. Ztrácejí výrobci čipů, neboť mezi americkými voliči se projevil výrazný odpor k výstavbě datových center.
Japonský index Nikkei 225 klesl o 5,96 procenta a obchodování uzavřel na 57 434,77 bodu. Jde o největší propad od loňského dubna. Index TAIEX na Tchaj-wanu odepsal 4,21 procenta a obchodování uzavřel na 39 701,64 bodu.
Pokles, ačkoliv o něco méně výrazný, se projevil i na burzách v Číně. Hongkongský index Hang Seng kolem 07:50 SEČ odepisoval zhruba jedno procento na 24 532 bodů. Index CSI 300, který zahrnuje největší firmy na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, ve stejnou dobu ztrácel 1,64 procenta na 4045 bodů.
V Jižní Koreji akcie výrobce čipů pro AI SK Hynix klesly o 13,4 procenta a konkurenční Samsung Electronics ztratil 6,35 procenta. Skupina SoftBank stojící za řadou investic do AI odepsala zhruba 10,8 procenta. Náklady na pojištění proti nesplácení dluhů této japonské firmy přitom vyskočily na nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky, upozornila agentura Reuters.
„Tento výprodej ukazuje, že ceny akcií společností zabývajících se umělou inteligencí vycházely z přikrášlených iluzí o budoucnosti a nyní jsou tyto iluze pryč,“ uvedl Tung Pao-čen ze společnosti Lingtong Shengtai. „Americký akciový trh byl vlajkonošem a páteří globálních akciových sázek na AI. Nyní se tato páteř zlomila. Dokážou se rostoucí trhy v oblasti umělé inteligence jinde udržet samy o sobě?“ dodal.
Pokles technologických akcií
Americké akcie ve čtvrtek prudce oslabily v čele s technologickými podniky, a to nejvíce za zhruba jeden a půl roku. Vítězství demokratů ve volbách do Kongresu a v guvernérských volbách v řadě států vyvolalo obavy z přísnější regulace umělé inteligence (AI) a dohledu nad výstavbou mezi voliči silně nepopulárních datových center. Index technologického trhu Nasdaq Composite se propadl dokonce o 5,52 procenta na 24.315,00 bodu.
Akcie společnosti Nvidia, která dominuje světovému trhu s čipy pro AI, ve čtvrtek oslabily o více než devět procent. Na trzích se více než rok opakovaně objevuje obava z neopodstatněného nadhodnocení technologických titulů a z možné investiční bubliny.
Britská centrální banka v loňském roce uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi rokem 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.
Kritik generativní AI a autor blogu Where's Your Ed At? Ed Zitron přirovnává současný rozmach AI k hypoteční bublině z roku 2008. Upozorňuje přitom, že tržby obou lídrů odvětví OpenAI a Anthropiku pocházejí z 80 procent od pouhého jednoho procenta zákazníků. Tito klíčoví klienti jsou často ztrátové start-upy, jejichž existence i nákupy výpočetních tokenů plně závisejí na rizikovém kapitálu.
Mezi investory se také objevují obavy ohledně takzvaných cirkulárních, tedy kruhových, investic v případě společnosti Nvidia, která je dominantním výrobcem vyspělých polovodičů využívaných v datových centrech pro AI. Právě výrobci čipů na rozdíl od vysoce ztrátových vývojářů umělé inteligence na zájmu o AI vydělávají.
Takzvané cirkulární financování podporuje poptávku po čipech Nvidie, ale vyvolává otázky, zda firma prostřednictvím financování infrastruktury nepřispívá k vytváření poptávky po vlastních čipech. Nvidia důrazně odmítá tvrzení, že by vytvářela falešnou poptávku po svých produktech.