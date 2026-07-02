Tři koruny z každé tisícovky. Olympionik Změlík vyplácený dcerou splatí svým tempem dluhy za 900 let
- Bývalý olympionik Robert Změlík splácí své obří dluhy z podnikání tak pomalým tempem, že by mu úplné vyrovnání závazků trvalo dlouhá staletí.
Zatímco insolvenční správkyně jeho současnou snahu hájí, experti varují, že soud na konci celého procesu nemusí dlužníkovi zbytek peněz prominout.
V posledních měsících došlo i na rozprodej ikonických položek Změlíkova majetku.
Dvě koruny a sedmdesát haléřů z každé půjčené tisícikoruny zatím stihl ze svých dluhů za více než dva roky trvající program oddlužení splatit někdejší olympionik Robert Změlík. Plán postupného splácení obřích dluhů splatných po kolapsu jeho podnikání s potravinovými doplňky soud neúspěšnému byznysmenovi schválil na počátku roku 2024.
Jak přitom vyplývá z poslední zprávy o průběhu Změlíkova oddlužení, jednoduchým propočtem mohou věřitelé z dokumentu dojít k závěru, že doplatit všechny dluhy by Změlíkovi současným tempem trvalo dlouhá staletí.
Splaceno 0,27 procenta dluhů
„Dlužník si plní veškeré povinnosti pro něj vyplývající ze schváleného oddlužení,“ uvedla ve zprávě ze závěru června Změlíkova insolvenční správkyně Monika Urbanová s tím, že doporučuje Změlíkovo setrvání v režimu oddlužení.
Podle vůbec první zprávy hovořící o průběhu oddlužení od ledna 2024 Urbanová zároveň konstatuje, že ke konci května Změlík svým věřitelům za dobu trvání oddlužení splatil 0,27 procenta svých dluhů. „Insolvenční správkyně má za to, že dlužník vyvíjí veškeré úsilí pro dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů,“ dodala Urbanová ve zprávě.
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