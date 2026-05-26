Trpký osud olympijského zlata. Desetibojař Změlík přišel o medaile, stěhují se nedaleko
- Kvůli miliardovým dluhům z podnikání musel bývalý desetibojař Robert Změlík prodat své medaile včetně historického olympijského zlata.
- Sadu medailí koupil Změlíkův otec na základě speciální výjimky soudu.
- Bývalý sportovec aktuálně prochází procesem oddlužení a své zbývající závazky splácí z platu jednatele v obnovené firmě, jejíž majitelkou je nyní jeho dcera.
Jakou cenu má historicky první české zlato v olympijském desetiboji, tedy v královské disciplíně atletiky? Nepřímo tuto otázku v závěru května zodpověděl Krajský soud v Praze, který řeší insolvenci někdejšího supersportovce a neúspěšného podnikatele Roberta Změlíka.
Byznysmen, který po sobě zanechal dluhy převyšující miliardu korun, se totiž musel zbavit i toho nejcennějšího, co přinesla jeho relativně krátká, zato velmi úspěšná sportovní kariéra. Tedy sady svých olympijských medailí, jejichž prodej soud stvrdil před několika týdny.
„Soud při výkonu své působnosti a při výkonu působnosti věřitelského výboru vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správkyně prodala mimo dražbu soubor medailí dlužníka kupujícímu Josefu Změlíkovi,“ uvedl v závěru května soudce Krajského soudu v Praze Martin Liška.
Adekvátní cena
Otec bývalého olympionika nabídl za sadu medailí 120 tisíc korun. „Insolvenční soud dospěl k závěru, že vzhledem ke specifickému předmětu, jenž má navíc pro kupujícího značnou citovou hodnotu, je navrhovaná kupní cena ve výši 120 tisíc korun adekvátní jak pro všechny účastníky insolvenčního řízení, tak pro kupujícího,“ dodává Liška.
Insolvenční právo přitom takový krok standardně nepřipouští. Podle práva je otec vůči synovi blízkou osobou, přičemž insolvenční zákon výslovně zakazuje, aby majetek, který dlužníkovi připadl do insolvence, kupovali jeho rodinní příslušníci, manželé nebo obchodní partneři. Pravidlo funguje jako pojistka na ochranu věřitelů a má zabránit podvodům a vyvádění majetku. Změlík starší tak musel požádat o výjimku, kterou mu soud koncem května odsouhlasil.
Zlata a stříbro
Medailovou sadu tvoří jediná československá zlatá olympijská medaile z her v Barceloně 1992, kde Změlík tehdy medailový boj vyhrál suverénně s více než jedenáctiminutovým náskokem před druhým závodníkem. Soubor pak doplňují zlatá medaile z halového mistrovství světa v atletice v Paříži v roce 1997 a stříbro z mistrovství Evropy v Janově z roku 1992.
Soud nařídil Změlíkovi předat soubor svých medailí insolvenční správkyni a následně je prodat v rámci procesu oddlužení už v roce 2024. Správkyně Monika Urbanová měla tehdy v úmyslu medaile nabídnout domácím i zahraničním kupcům a výnosem z prodeje snížit část objemných dluhů ze Změlíkova zkrachovalého byznysu. Někdejší olympionik tehdy tvrdil, že medaile mezitím daroval, a nemůže je tedy prodat. Po sérii právních sporů se osud medailí začal naplňovat až letos v dubnu.
Jednatelský plat
Částka z prodeje medailí zásadně nezmění vypořádání se Změlíkovými věřiteli. Dluhy jeho někdejší firmy Starlife podle prvotního výčtu v insolvenčním rejstříku činily kolem 1,7 miliardy korun. Aktuálně se Změlík blíží k poločasu svého oddlužení. „Oddlužení trvá pět let, ve výjimečných případech tři roky, přičemž po ukončení této doby je účastník oddlužení bez dluhů,“ uvádí právník Bystrik Bugan z advokátní kanceláře Bugan Legal.
Změlík se mezitím svým způsobem vrátil do byznysu. V roce 2023 byla obnovena firma Starlife, zabývající se podobně jako dříve potravinovými doplňky. Sám Změlík ve znovuobnovené firmě, která zatím podle obchodního rejstříku nepublikovala žádné údaje o svém hospodaření, působí jako jednatel, majitelkou firmy je jeho dcera Diana.
Padesátitisícová mzda ze zaměstnaneckého poměru Změlíka ve firmě jeho dcery je zároveň hlavním zdrojem peněz, které mají pokrýt jeho závazky z někdejšího podnikání. Sám Změlík tvrdí, že své dluhy, které podle údajů v insolvenčním rejstříku činí kolem 1,7 miliardy korun, v rozhodující míře uhradil. Celkovou sumu zároveň rozporuje jako dramaticky nadsazenou.
Asi nejhodnotnější majetek olympionika se prodal už v závěru roku 2022. Někdejší sídlo Změlíkovy firmy Starlife v Hostivici koupil za 151 milionů korun podnikatel a majitel firmy České štěrkopísky František Jampílek.