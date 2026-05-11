Olympijské zlato za pár tisíc. Medaile Roberta Změlíka jsou na prodej, nabídku podal nečekaný zájemce
- V rámci oddlužení bývalého sportovce nařídil soud odevzdat a prodat jeho sbírku olympijských medailí.
Zpeněžení medailí předcházely průtahy, protože Změlík odmítal, že by tyto trofeje stále vlastnil.
Aktuální pokus o odkup medailí narazil na insolvenční právo, které transakci s konkrétním zájemcem zakazuje.
Už šestým rokem se českým byznysovým prostředím táhne kauza bankrotu někdejšího úspěšného olympionika Roberta Změlíka. Sportovec a později byznysmen za sebou po svém podnikání s potravinovými doplňky ve firmě Starlife nechal dluhy převyšující miliardu korun, přičemž svým věřitelům v rámci oddlužení měsíčně splácí nižší desítky tisíc korun. Zábleskem naděje pro věřitele mohl být prodej toho zřejmě nejdelikátnějšího majetku, který bývalému atletovi ještě zbýval. A totiž souboru jeho olympijských medailí. Suma, kterou nyní nabízí nečekaný zájemce, přitom věřitelům zřejmě trn z paty nevytrhne.
Soud nařídil Změlíkovi předat soubor svých medailí insolvenční správkyni a následně je prodat v rámci procesu oddlužení už v roce 2024. Správkyně měla tehdy v úmyslu medaile nabídnout domácím i zahraničním kupcům a výnosem z prodeje umáznout část dluhů ze Změlíkova padlého byznysu. Někdejší olympionik tehdy tvrdil, že medaile mezitím daroval, a prodat je tedy nemůže. Po sérii právních sporů se letos v dubnu osud medailí začal naplňovat.
Podle údajů z insolvenčního rejstříku hodlá ve finále koupit Změlíkovy medaile jeho otec. Právě ten měl přitom podle dřívějších slov Změlíka dostat medaile od syna darem. „Došlo k dohodě s insolvenční správkyní dlužníka o možném prodeji této položky žadateli za kupní cenu ve výši 120 tisíc korun,“ uvádí otec olympionika Josef Změlík ve své žádosti soudu o výjimku z platné legislativy. Insolvenční právo totiž takový krok nepřipouští.
Pojistka na ochranu věřitelů
Podle práva je otec vůči synovi blízkou osobou, přičemž insolvenční zákon výslovně zakazuje, aby majetek, který dlužníkovi propadl do insolvence, kupovali jeho rodinní příslušníci, manželé nebo obchodní partneři. Pravidlo funguje jako pojistka na ochranu věřitelů mající zabránit podvodům a vyvádění majetku. Soud v reakci na žádost Změlíka staršího v závěru dubna pověřil insolvenční správkyni jeho syna, aby se vyjádřila k transakci samotné i k ceně navrhované Změlíkem starším.
„Insolvenční správce musí doložit, že prodej dává pro věřitele ekonomický smysl,“ zdůrazňuje ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Znalecký posudek není podle něho ze zákona povinný. „Nicméně u tak atypických předmětů, jako je sbírka olympijských medailí, se většinou zpracovává kvůli ověření obvyklé ceny, a zejména pro předcházení námitkám věřitelů,“ dodává Kymlička.
Soubor tvoří tři medaile Změlíka z významných sportovních klání na vrcholu jeho sportovní kariéry. Konkrétně jde o zlatou olympijskou medaili z Barcelony z roku 1992, kde si desetibojař počínal od počátku her suverénně a medailový boj tehdy vyhrál s více než jedenáctiminutovým náskokem před druhým závodníkem v pořadí. Druhé zlato, které má být rovněž součástí prodeje, získal Změlík na Halovém mistrovství světa v atletice v Paříži roku 1997, tentokrát v sedmiboji.
Právě nedlouho po získání této medaile Změlík založil svou společnost Starlife na potravinové doplňky, tedy byznys, kvůli jehož krachu tuto medaili nyní prodává. Třetí medailí je stříbro z Halového mistrovství Evropy v Janově 1992. Změlík dokázal získat jako první z českých desetibojařů zlatou medaili na letních olympijských hrách. Sportovat přestal relativně brzo, tretry pověsil na hřebík v roce 1998 ve svých 29 letech, aby se vrhl do bouřlivého světa byznysu českých devadesátých let.
Změlík tvrdí, že dluhy uhradil
Změlík se aktuálně blíží poločasu svého oddlužení. „Oddlužení trvá pět let, ve výjimečných případech tři roky, přičemž po ukončení této doby je účastník oddlužení bez dluhů,“ uvádí právník Bystrík Bugan z advokátní kanceláře Bugan Legal. Peníze se přitom strhávají z jeho padesátitisícové výplaty. Tu mu vyplácí firma se staronovou značkou Starlife, kterou podle veřejně dostupných zdrojů vlastní jeho dcera Diana a v níž je sám jediným jednatelem.
Sám Změlík tvrdí, že své dluhy, které podle údajů v insolvenčním rejstříku činí kolem 1,7 miliardy korun, v rozhodující míře uhradil. Sumu zároveň rozporuje jako dramaticky nadsazenou. „Vytvořit 1,7 miliardy korun závazků u společnosti, která měla roční obrat 250 až 400 milionů ročně, jednoduše není možné,“ řekl Změlík už dříve pro e15. Některé z významných závazků byly prý počítány několikrát. „Nikdo s tím nic neudělal a pak to vypadá, že jsem největší tunelář nebo neschopný obchodník, který vytvořil takovou ztrátu,“ dodal Změlík.
Zřejmě nejhodnotnější majetek olympionika se prodal už v závěru roku 2022. Někdejší sídlo Změlíkovy firmy Starlife v Hostivici koupil za 151 milionů korun podnikatel a majitel firmy České štěrkopísky František Jampílek. Součástí byznysového „dědictví“ Změlíka byly i stavební parcely v Karviné, jejichž součástí byl i protiatomový kryt. Poslední významnější nemovitostí vlastněnou podnikatelem byl hotel Richard Star v Mariánských Lázních. Karvinské pozemky i mariánskolázeňský hotel přitom měla v zástavě skupina PPF proti dřívější půjčce Změlíkovi v řádu nižších stamilionů korun.
