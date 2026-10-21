Starbucks zavádí nové pravidlo: nejdřív si něco kupte, až pak si můžete sednout
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- Kavárenský řetězec zavádí nové podmínky pro návštěvu svých poboček.
- Zákazníci v Číně si budou muset nejprve něco koupit, než se usadí.
- Podobné opatření už Starbucks vyhlásil v USA.
Americký kavárenský řetězec Starbucks bude od zákazníků v Číně vyžadovat, aby si v provozovnách něco zakoupili, pokud si chtějí sednout. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Nová pravidla jsou součástí snahy o oživení jejího podnikání na vysoce konkurenčním trhu pevninské Číny. V platnost po celé zemi vstoupí od čtvrtka. V provozovnách budou vyvěšena oznámení informující zákazníky o této změně, uvedla společnost Starbucks China.
„Budeme i nadále investovat prostředky do zlepšování zážitku v provozovnách a spolupracovat se zákazníky na vytváření a udržování příjemného prostředí,“ dodala společnost v prohlášení.
Změna pravidel navazuje na loňský krok Starbucks v USA. Tam firma zrušila zásadu umožňující komukoli, aniž by si něco koupil, využívat její kavárny, terasy a toalety. Řetězec tehdy uvedl, že cílem změny bylo upřednostnit platící zákazníky.
Starbucks má v Číně přibližně 8000 provozoven. První byla otevřena v Pekingu v roce 1999. Levnější místní konkurenti v poslední době rychle expandují a spotřebitelé jsou méně ochotní připlácet si za dražší zahraniční značky. Společnost Luckin Coffee tak před třemi lety sesadila Starbucks z pozice největšího čínského kavárenského řetězce.
Starbucks China je společný podnik, v němž má Starbucks 40procentní podíl a 60 procent drží investiční skupina Boyu Capital.