Předražená čokoláda jako luxus, z falešné se stává norma. Svatojánský chléb nahrazuje kakao
- Volatilní ceny kakaa zlobí výrobce cukrovinek.
- Úsporu nachází často i u nečekaných náhražek.
- Zákazníka změny dost možná překvapí, mohou mu ale také ušetřit.
Zavěšená na vánočním stromečku jako ozdoba, sušenka v misce, tyčinka nebo jen prostá tabulka. Ať už si spotřebitel pochutnává na čokoládě v jakékoliv podobě, dost možná se mu na jazyku roztékají jiné suroviny, než které předpokládá. Důvodem je mimořádně turbulentní vývoj, kterým si procházejí světové trhy s kakaem.
Ačkoliv po letech prudkého zdražování letos ceny klesly, jejich nepředvídatelnost přiměla řadu výrobců cukrovinek k přehodnocení strategie. U některých produktů snižují obsah kakaa, u jiných ho zcela nahrazují alternativními ingrediencemi.
Příčiny těchto tektonických otřesů leží na afrických plantážích, které trápí horší úroda. S extrémy počasí bojují hlavní pěstitelské země jako Ghana nebo Pobřeží slonoviny, jenž plní světové zásoby kakaa až z šedesáti procent. Trápí je sucha i silné deště, případně nemoci plodů. Tyto potíže vymrštily koncem loňského roku ceny kakaa na historická maxima.
Zatímco v minulých letech byla cena stabilně pod třemi tisíci dolarů za tunu, loni na krátko dokonce přesáhla danáct tisíc. Ačkoliv letos klesla oproti této bezprecedentní výši zhruba na polovinu - očekává se totiž lepší sklizeň - výrobce cukrovinek to od zásadních změn strategie neodrazuje, spíše naopak.
Ceny kakaa i čokolády na horské dráze
Nepředvídatelnost totiž byznysu nesvědčí a radostí z ní neplesá ani spotřebitel. Například v USA zdražila čokoláda od začátku roku do konce října meziročně téměř o třetinu, vyplývá z dat amerického úřadu pro statistiku práce a průzkumné společnosti Circana. Vyšší účet ale nepřekvapí ani české lovce mezi regály - o desítky procent procent zdražily oblíbené značky jako Milka nebo Studentská pečeť.
Stosedmdesátigramovou verzi druhé jmenované prodávají některé obchody i za více než sto korun. Celkově čokoláda a čokoládové výrobky prodávané v Česku v listopadu zdražily meziročně o 11,6 procenta, v říjnu to bylo o více než osmnáct procent. Výrobci zároveň snižují gramáž tabulkových čokolád, jako to udělala začátkem letošního roku americká nadnárodní skupina Mondelez.
Milka mléčná čokoláda, bílá čokoláda nebo čokoláda s lískovými oříšky je tak mimo jiné i v Česku k mání v devadesátigramové verzi místo dřívější stogramové. Úsporná opatření však ke klidu nejvyšších manažerů Mondelezu zatím nepřispěla. Společnost naopak ve zprávě za třetí čtvrtletí varovala investory, že by kvůli nestálosti cen kakaa a neschopnosti se vůči ní chránit nemusela splnit finanční cíle.
Výrobky s čokoládovou příchutí
Takovému scénáři se chtějí výrobci cukrovinek za každou cenu vyhnout. Mix využívaných ingrediencí proto mění tak, aby snížili závislost na kakau. Ne vždy však tímto postupem potěší zákazníky. Rozruch vyvolala například společnost Pladis, když na britském trhu začátkem roku snížila obsah kakaa ve svých tyčinkách McVitie’s Club a Penguin. Proto je už nemůže vydávat za čokoládu, ale musí být označené jako výrobky s čokoládovou příchutí.
Od drahého kakaa se nicméně odklání řada cukrářů napříč státy, a to natolik, že by se mohlo „vaření“ z falešné čokolády stát běžnou normou, nejčastěji u levnějších produktů. Americké stanici CNBC to řekl Massimo Sabatini, šéf italské společnosti Foreverland, která vyvíjí a vyrábí čokoládu bez kakaa. Tedy alternativu založenou hlavně na plodech rohovníku, tedy karobu či svatojánském chlebu. Využívá ale také dýňová semínka a cizrnu.
Produkt podobný čokoládě pak prodává výrobcům cukrovinek, sladkého pečiva nebo třeba zmrzliny. „U mnoha produktů není kakao hlavním protagonistou, ale spíše účastníkem,“ řekl spoluzakladatel Foreverlandu s odkazem na sušenky, cereálie nebo čokoládou vylepšené svačinky. „Věřím, že alternativní čokoláda nahradí tento velký trh, zatímco tabulky z čisté čokolády se postupně stanou spíše luxusem,“ dodal. Vývoj podle něj dobře ilustruje trendující dubajská čokoláda, která se v některých případech prodávala až za osmdesát eur za kilo.
„Bezkakaové nebo fermentované hmoty se stále častěji používají v polevách, náplních a pečivu jako náhrada části obsahu kakaa,“ doplňuje šéfka prodejce Atlante Natasha Linhart. Takový postup by měl vést k nižším cenám pro konečného spotřebitele, stejně jako aktuální tržní vývoj takzvaných futures kontraktů u kakaa. V konečných cenách by měl spotřebitel poznat příjemnou změnu za šest až osm měsíců, odhaduje Drew Geraghty, newyorský komoditní makléř společnosti ICAP.
VIDEO: „Zdražení jsme nepromítli do cen v plné výši, ale jenom částečně. Za poslední rok a půl jsme produkty zdražili asi jen o patnáct procent, snížila se nám marže,“ popisuje Václav Durďák, generální ředitel a spolumajitel čokoládovny Janek, v pořadu FLOW.