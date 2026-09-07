29.–30. Pavel Hubáček s rodinou
Pavel Hubáček loni plnohodnotně zapojil do byznysu i rodinu. Jeho syn Tomáš Hubáček má na starosti bankovní a finanční větev společnosti a druhý syn David Hubáček zodpovídá za nemovitosti a development. Skupina se díky akvizici maltské banky MeDirect rozrostla do dalších části Evropy. Bankovní větev také nejvíce pomohla růstu. Banka Creditas totiž loni zaznamenala rekordní zisk 4,6 miliardy korun.
Hodnota majetku podle e15: 29 miliard korun
- věk: 57
- obory: finance, reality, energetika
- zdroj majetku: skupina Creditas