Dukovany a Temelín čeká obří modernizace. ČEZ do nich dá až 12 miliard ročně
- ČEZ chce provozovat Dukovany a Temelín až 80 let od jejich spuštění.
- Do stávajících jaderných elektráren proto investuje až 12 miliard korun ročně.
- Modernizace počítá s digitalizací, umělou inteligencí, 3D tiskem i robotickými systémy.
Energetická společnost ČEZ počítá kvůli prodloužení provozu tuzemských jaderných elektráren na 80 let s investicemi do těchto zdrojů za deset až 12 miliard korun ročně. Peníze půjdou zejména na obnovu technologií, modernizaci řídicích systémů nebo posilování bezpečnosti. Chce se zaměřit i na digitalizaci provozu. V plánu jsou desítky technologických inovací ročně. Novinářům to v úterý řekl člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky ČEZ Bohdan Zronek.
Dukovany mají vyrábět elektřinu až do roku 2067
O prodloužení životnosti jaderných bloků v Dukovanech i Temelíně na 80 let od spuštění rozhodla společnost na základě ekonomických a technických analýz letos. Původně počítala s jejich provozem na 60 let od spuštění. Stávající bloky v Dukovanech tak podle nových plánů bude možné provozovat do roků 2065 až 2067 a bloky v Temelíně do let 2080 a 2082.
„Až osmdesátiletý provoz jaderných elektráren není jednorázové rozhodnutí. Je to výsledek dlouhodobé práce založené na pravidelném hodnocení stavu zařízení, rozsáhlých modernizačních programech a zajištění plnění bezpečnostních požadavků. Součástí celého příběhu jsou přitom nové technologie, které aplikujeme nebo i sami vyvíjíme,“ řekl Zronek.
Jedním z nejviditelnějších trendů investic z poslední doby je podle firmy digitalizace provozu. „Máme digitální modely klíčových technologických systémů i stavebních objektů. Takže můžeme přesně plánovat údržbu, modernizace a sledovat stav zařízení v reálném čase. V podstatě jsme úplně odstranili papír,“ řekl exekutivní manažer IT jaderné divize Miroslav Choura. Upozornil na to, že konečné rozhodnutí je stále na kvalifikovaném odborníkovi.
Umělá inteligence, 3D tisk i roboti míří do jádra
K zefektivnění provozu se podle ČEZ používá 3D tisk, umělá inteligence, pokročilé metody diagnostiky a kontroly, digitální rentgeny, ultrazvukové metody nebo specializované robotické systémy.
„Tyto nástroje nám umožňují s mimořádnou přesností sledovat stav zařízení, včetně tlakových nádob reaktorů, potrubních systémů, parogenerátorů a dalších bezpečnostně významných komponent,“ podotkl ředitel útvaru kvalita jaderné divize Zdeněk Čančura.
ČEZ v uplynulých letech v elektrárnách postupně přešel také na prodloužené palivové cykly. Cílem je zvýšení výroby a efektivnější využívání paliva.
V Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). Další dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně.
Korejská společnost KHNP v současnosti v Dukovanech připravuje výstavbu dalších dvou bloků. První z nich by měl být hotový v roce 2036. V příštím roce by vláda měla rozhodnout také o stavbě nových bloků v Temelíně.