V zásobnících plynu chybí čtvrtina. Nedostatek v zimě nehrozí, uklidňuje Havlíček
- Zásoby se doplňují pomaleji kvůli vysoké ceně plynu.
- Česko je i tak nad průměrem EU a plní minimální požadované množství.
- Plyn pro domácnosti brzy zdraží, zejména u nových fixací.
Zásobníky plynu v Česku jsou nyní naplněny ze 74 procent. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. V televizi CCN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle něj je nyní nutné nakupovat plyn kvůli cenám na trhu s rozvahou, nedostatek na zimu ale podle něj nehrozí.
Pomalejší doplňování zásob plynu je podle analytiků důsledkem zdražování plynu na burze. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh na začátku tohoto týdne překročila hranici 84 eur (asi 2040 Kč) za megawatthodinu (MWh) a dostala se tak nejvýše za více než tři roky. Trh podle analytiků reaguje také na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a také na slabší zásoby plynu v Evropě.
„V současnosti není problém s množstvím plynu v Evropě, ale problém je v ceně. Kdo nyní nakupuje rozvážněji, nakupuje za nižší ceny. Kontrakt na zimu je totiž teď nižší než aktuální ceny,“ řekl Havlíček. V případě, že by se plyn do zásobníků nakupoval za každou cenu, aniž by to bylo potřeba, zaplatili by podle něj nakonec odběratelé zbytečně více.
Česko je nad průměrem EU
Česko i přes meziročně nižší zásoby zatím plní průběžné evropské cíle. Ty počítají s minimálně 60procentní naplněností zásobníků k 1. září. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak v minulých týdnech avizovalo, že by měl být splněn i hlavní evropský cíl 80procentní naplněnosti pro období od 1. října do 1. prosince.
Zásoby v Česku jsou v současnosti nad průměrem v EU. Podle dat Energetického regulačního úřad jsou evropské zásobníky nyní plné na necelých 67 procent.
Současné zdražování plynu na burze podle analytiků postupně v příštích měsících zvýší i ceny dodávek pro domácnosti. Nepůjde však o plošné zdražování, ceny se zvýší zejména v případě nových fixací. Pro dlouhodobější vývoj cen bude podle analytiků klíčová nadcházející zima a další vývoj geopolitické situace.
Hlavním provozovatelem zásobníků zemního plynu v Česku je státem vlastněná společnost Gas Storage CZ. Provozuje šest podzemních zásobníků, konkrétně v Dolních Dunajovicích, Tvrdonicích, Lobodicích, Štramberku a Třanovicích na Moravě a také v Hájích u Příbrami. Jejich celkový provozní objem je víc než 2,7 miliardy metrů krychlových zemního plynu, což odpovídá asi třetině tuzemské roční spotřeby. Další zásoby spravují i soukromí obchodníci.