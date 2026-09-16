Po nováčcích přijdou na řadu stávající klienti. Dodavatelé energií připravují zdražení nefixovaných tarifů
- Konec netknutých cen energií na dobu neurčitou.
- Vlna zdražování nefixovaných tarifů může odstartovat v řádu dnů.
- Někteří dodavatelé letos připouštějí opětovné zdražení.
Ceny energií na evropských energetických burzách rostou na více než tříletá maxima a stále se zvyšující geopolitické napětí maluje černé prognózy i na další roky. Tuzemští dodavatelé energií tak připouštějí, že jim dochází polštář a budou muset zdražit. Otázkou jen zůstává, kdo a kdy jako první zdraží nefixované tarify stávajícím zákazníkům. Podle analytika takové oznámení může přijít každým dnem.
Současný vývoj na burze může leckomu připomínat začátek energetické krize z roku 2022. Měsíční dodávka plynu na klíčové rotterdamské burze dnes stojí kolem 80 eur za megawatthodinu, nejvíce za tři roky a dvojnásobek oproti červnu. Pod hranici 60 eur za megawatthodinu lze dnes koupit měsíční kontrakt nejdříve v květnu příštího roku.
Cenový nárůst je drastický. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda například upozornil, že je evropská velkoobchodní cena plynu zhruba desetkrát výše než na burze ve Spojených státech. Příčina je podobná jako při první energetické krizi. Kvůli mezinárodním konfliktům je omezena nabídka plynu na trhu. Rozdíl je jen v tom, že nejde o pokles dovozu z ruské plynárenské infrastruktury, ale z mezinárodního trhu se zkapalněným plynem (LNG) kvůli konfliktu na Blízkém východě.
Poslední zdražil ČEZ, kdo bude další?
Jako poslední dodavatel zdražil od září polostátní ČEZ, a to těm zákazníkům, kteří k ČEZ chtějí přejít nebo jim skončila fixace. Tento typ kontraktů zdražila většina velkých hráčů. Výjimku z velké devítky dodavatelů představují pouze Centropol a společnost Yello, která v létě dokonce zlevnila. Pokud však současné velkoobchodní ceny vydrží, budou se muset přidat k ostatním.
„U nových smluv se aktuální nárůst cen na burze do nabídek postupně promítnout musí, protože nové ceníky vždy přímo odrážejí reálnou situaci na trhu,“ říká Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.
Stejně to vidí i Centropol. „Vzhledem k vysoké poptávce od nově příchozích klientů a s ní spojeným růstem zákaznické báze Centropolu předpokládáme, že do konce roku aktualizujeme ceníky pro nově příchozí zákazníky. V tuto chvíli jsou pořád platné ceny ze začátku roku, které stále držíme, a na rozdíl od většiny ostatních dodavatelů jsme je ještě neupravovali. Rozhodnutí o změně jsme ale zatím nepřijali,“ podotýká Jiří Matoušek, člen správní rady Centropolu.
Někteří přitom připouštějí i druhé letošní zdražení. „Pokud by velkoobchodní ceny zůstaly na současné úrovni, předpokládáme, že by do konce roku došlo ke zvýšení cen pro nové zákazníky,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet energie, která zdražovala už v červenci.
Rychlé zklidnění na burzách přitom podle dodavatelů příliš čekat nelze. Jak upozorňuje mluvčí společnosti Pražská plynárenská Miroslav Vránek, vysoká cena je daná i plněním zásobníků na zimní sezonu.
Tlačení plynu do zásobníků zvyšuje tlak
Členské státy Evropské unie mají povinnost naplnit zásobníky plynu do 1. listopadu minimálně na 90 procent kapacity, jenže například Německo to nemusí stihnout. „A protože jde o obrovskou spotřebu, více než desetkrát větší než v Česku, nedostatek zajištěných objemů se bude promítat do cen i po listopadu, kdy mají být plynové zásobníky naplněné,“ upozorňuje Matoušek z Centropolu. Dalším významným faktorem bude vývoj počasí během zimy, shodují se dodavatelé.
Matoušek také jako jediný připouští, že současné velkoobchodní ceny budou mít časem vliv i na ostatní, tedy nefixované tarify. „Pokud budou vysoké ceny pokračovat i na přelomu roku, k úpravám cen musí logicky dojít. Vzhledem k dopředným nákupům však máme v Centropolu čas,“ dodal.
Zdražování smluv na dobu neurčitou bude podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora novým významným milníkem. „Byť nemám žádné konkrétní informace, očekávám první oznámení tohoto kroku v řádu dnů. A po prvním oznámení projde velmi pravděpodobně vlna zdražování celým trhem,“ odhaduje Gavor s tím, že legislativa nutí dodavatele ohlásit úpravu cen nefixovaných tarifů měsíc dopředu.
Analytik přesto věří, že Evropa se do další energetické krize neřítí. „Jediným významným a ze všeho pramenícím důvodem vysokých cen je nyní geopolitika. Trh LNG je naopak neustále vyzrálejší a robustnější. Kdyby žádný konflikt v Íránu nebyl, vysoká exportní kapacita LNG by umožnila dostat se na úroveň 25 eur za megawatthodinu, tedy zhruba třetinu dnešní hodnoty,“ míní Gavor s tím, že k této hladině mohou burzovní ceny prudce klesat hned po skončení konfliktu na Blízkém východě.
Poznámka autora: Na dotazy zaslané den dopředu odpověděla drtivá většina oslovených dodavatelů. Patří mezi ně ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE, MND, Centropol, Yello a epet. Do uzávěrky nestihla zareagovat pouze společnost E.ON.