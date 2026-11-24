Válka o mzdy ve Volkswagenu začíná. Odbory hrozí od ledna zastavením výroby, škrty mají dopadnout i na Škodu Auto
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- Zaměstnanci německé automobilky Volkswagen jsou připraveni zahájit od ledna stávku, pokud vedení neustoupí z plánů na zmrazení mezd a škrty v příplatcích.
Odborový svaz IG Metall tak reaguje na tvrdé úsporné požadavky managementu, který chce v rámci historicky největší restrukturalizace navíc zavést neplacené prodlužování pracovní doby podle potřeb provozu.
Plánované zmrazení mezd v koncernu se přitom podle odborů KOVO může dotknout i desítek tisíc zaměstnanců české automobilky Škoda Auto.
Zaměstnanci německé automobilky Volkswagen jsou připraveni od začátku příštího roku stávkovat. Podle agentury Reuters řekl odborář Thorsten Gröger, který je zároveň hlavním vyjednavačem ve sporu o mzdy a další osud některých továren z koncernu. Vyjednávání odborů IG Metall s vedením automobilky začala dnes v Emdenu na severozápadě Německa.
Volkswagen předložil odborářům ze svazu IG Metall své požadavky pro kolektivní vyjednávání minulý týden. Je mezi nimi například zmrazení mezd v letech 2027 a 2028, zrušení některých příplatků a odměn či zvýšení flexibility pracovní doby. V současnosti je v německých továrnách Volkswagenu základní pracovní doba 35 hodin týdně.
„V budoucnosti by ji mělo být možné upravovat podle provozních potřeb, a to bez kompenzace v případě prodloužení a s příslušnou úpravou mzdy v případě zkrácení,“ napsala automobilka v návrhu k jednání o mzdách a pracovní době.
Spor se bude eskalovat
Hlavní vyjednavač Gröger uvedl, že odbory budou spor s vedením eskalovat, pokud management neustoupí z některých svých požadavků a nezahájí konstruktivní jednání. „Od ledna uvidíte, co to znamená, když se práce ve Volkswagenu zastaví,“ řekl dnes podle agentury Reuters. „Pak se nezastaví jen výrobní linky. Pak vám vyschnou i dividendy,“ dodal.
Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě až 100.000 pracovních míst či omezit počet vyráběných modelů. Na konci loňského roku zaměstnával koncern asi 663 tisíc lidí.
Organizace IG Metall v říjnu informovala, že koncern Volkswagen plánuje zmrazit mzdy všech svých zaměstnanců až do roku 2030. Podle říjnového vyjádření českých odborů KOVO by se toto zmrazení mezd mělo týkat i zaměstnanců automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.