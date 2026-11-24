Pohled do propasti. Německý průmysl zuří nad neschopností kancléře Merze, zemi hrozí dluhová lavina
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- Německý kancléř Friedrich Merz nedokáže v koalici se socialisty prosadit slibované ekonomické reformy ani škrty, píše businessový newsletter 11am.
To vyvolává ostrou kritiku tamního průmyslu v čele s krvácejícími automobilkami.
Ekonomičtí poradci varují Berlín před „pohledem do propasti“ kvůli hrozícímu raketovému zadlužení země.
Neschopnost německého kancléře Friedricha Merze prosadit v největší evropské ekonomice některé předvolební sliby – hlavně škrty v sociálním systému, snížení firemní byrokracie a změny na trhu práce – dráždí nejen zástupce průmyslu, ale i řadu Merzových spolustraníků. Místo silného politického tlaku ovšem kancléřových potenciálních vyzyvatelů naopak ubývá.
Merz (CDU) za to vděčí mimo jiné i dohodě vládní koalice o tom, že se bavorská politička Ilse Aignerová z Křesťansko-sociální unie (CSU) stane společnou kandidátkou na příští německou prezidentku. Koalice je složena z Merzových středopravých křesťanských demokratů (CDU), regionální bavorské CSU a socialistů (SPD). Spolkové shromáždění Aignerovou podle očekávání nejspíš zvolí 30. ledna a ona se tak stane v Německu historicky první ženou v prezidentské funkci.
Kvůli tomu ale značně klesají šance, že by silně nepopulárního Merze mohl nahradit jeden z jeho možných rivalů – ambiciózní bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder. O Söderovi se dosud spekulovalo jako o možném novém kancléři. Podle zdrojů deníkuFinancial Times by však nyní bylo „politicky nepředstavitelné“, aby CSU současně obsadila prezidentský i kancléřský úřad. Merz tak má o jednoho potenciálního soupeře méně.
Vládní reformní program, který Merz po sérii ponižujících porážek v zemských volbách v září slíbil plnit „s odvahou a neústupností“, přitom stále vázne. Merzův kabinet zatím nemá plán, jak zastavit další vysoké zadlužování země, protože se kancléři při jednání o rozpočtu na příští rok nepovedlo prosadit škrty v sociálním systému. Podstatnou část chystané přestavby důchodového systému vláda odložila na příští rok.
Loni také vláda slevila ze slibu, že sníží daň z elektřiny všem, a úlevu zavedla jen pro průmysl. Slibované rozšíření i pro domácnosti se letos Merzovi podařilo prosadit jen stěží až na druhý pokus.
Německé hospodářství se sice po třech letech stagnace opět začíná zvedat, tamní firmy však pořád trápí drahé energie, levnější čínská konkurence a nepružný trh práce a tím i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Průmyslové zájmové organizace proto volají po rozvolnění pracovního trhu, nižších daních a cílené státní pomoci, vláda ale kvůli silným názorovým neshodám dlouhodobě není schopna se dohodnout na zásadních změnách v daňové či sociální politice. Na pomoc ekonomice proto podle varování vládních poradců bude chybět čím dál více peněz.
„Před rokem jsem na tomto místě řekl: Jsme rozzlobení. Dnes musím říct: Nemáme slov,“ prohlásil předminulý týden prezident Svazu německých strojírenských podniků (VDMA) Bertram Kawlath při zahájení strojírenského summitu v Berlíně. Výrobce podle Kawlatha děsí zejména „lakování skutečnosti narůžovo vládou“ a „zřetelně se projevující úpadek Německa jako průmyslové velmoci“.
Merzovi ztěžuje vládnutí koaliční svazek s levicovou SPD, která ovšem byla po volbách před téměř dvěma lety navzdory ideologickým rozdílům pro CDU/CSU de facto jediným myslitelným partnerem. Tehdy šlo o to udržet v opozici krajně pravicovou stranu Alternativa pro Německo (AfD). Paradoxem nyní ale je, že neakceschopnost kabinetu a nepopularita některých Merzových návrhů AfD nahrávají. Kancléři navíc u voličů zhoršuje image jeho místy arogantní vystupování.
Pohled do propasti
Příkladem „úpadku“, který zmiňuje Bertram Kawlath, je zejména situace tamních automobilek, kdysi považovaných za tahouny německého hospodářského růstu. Největší automobilka, skupina Volkswagen, ale i BMW, Porsche nebo Audi dnes stále více ztrácejí půdu pod nohama v Číně, jež coby největší automobilový trh světa pro ně byla tradičně velmi důležitá. Na trh se navíc tlačí levnější čínské elektromobily. VW proto chystá historicky největší vlnu propouštění, které počítá se zrušením až 100 tisíc míst v celé skupině a uzavřením až čtyř továren v Německu. Hráči jako Mercedes-Benz zase zastavují veškeré investice do svých provozů v Německu.
Vládní poradní orgán pro ekonomické otázky tento měsíc varoval před hrozícím vysokým zadlužením tradičně rozpočtově zdrženlivé země, jež by se současným tempem v roce 2040 mohlo vyšplhat až ke 100 procentům HDP ze současných 63,5 procenta. Podle projekcí vládních ekonomů Berlínu může k tomuto roku chybět až 300 miliard eur (7,3 bilionu korun) ve srovnání se schodkem zhruba 98 miliard eur naplánovaných na tento rok, pokud vláda stále se zvětšující mezeru mezi příjmy a výdaji nebude řešit. Strmý nárůst výdajů podle vládního poradního orgánu táhnou zejména vysoké investice na obranu, které k roku 2030 dosáhnou celkové hodnoty téměř 184 miliard eur, ale i rostoucí náklady na sociální systém a úroky.
Ekonomičtí poradci vidinu vysokého zadlužení popisují jako „pohled do propasti“ a vyzývají kabinet, aby věc považoval za naléhavou a jednal. Navrhují především škrty v neefektivních státních dotacích nebo v sociální sféře, například zrušení možnosti odchodu do předčasného důchodu v 63 letech či zpřísnění pravidel pro přiznání státního příspěvku na dlouhodobou péči. I navrhované úspory na výdajové straně by přitom podle předsedkyně ekonomického vládního poradního kolegia Moniky Schnitzerové nepokryly ani polovinu z oněch 300 miliard eur, jež mohou Berlínu v roce 2040 chybět.
Skutek utek
Kabinet na začátku měsíce – navzdory říjnovým prohlášením – oznámil, že se zavedení kapitálově financovaného důchodového pilíře odkládá až na příští rok. Z Merzova slibu, že vláda odlehčí stále nákladnějšímu sociálnímu systému a přijde s důchodovou reformou do konce roku tedy nejspíš zatím nebude nic. Socialisté z SPD se navíc pořád brání zrušení předčasného odchodu do důchodu.
Koalice nechystá ani převratné změny na trhu práce, ačkoli konzervativci slibovali zrušení rigidního limitu osmihodinového pracovního dne a místo toho zavedení maximální týdenní pracovní doby. Povedlo se prosadit jen drobné změny, například snazší uzavírání smluv na dobu určitou nebo rozšíření nedělní práce v cukrárnách a pekárnách. Místo slibovaného odbourávání byrokracie ve velkém narostly náklady firem na plnění administrativních povinností za poslední rok o 1,3 miliardy eur, jak upozorňuje listopadová zpráva Národní kontrolní rady pro regulaci.
Neakceschopnost a nestabilitu Merzovy vlády podtrhují současné koaliční hádky o rozpočtu na příští rok. Ty se točí mimo jiné i kolem Merzem slíbeného snížení daně z elektřiny na evropské minimum (0,1 centu za kilowatthodinu) pro nepodnikatelské subjekty, které napoprvé SPD odmítla. Ministr financí a spolupředseda SPD argumentoval tím, že na opatření za 5,4 miliardy eur ročně v rozpočtu nejsou peníze. Úleva by navíc ve skutečnosti znamenala, že by průměrná domácnost měsíčně ušetřila pouhých osm eur. Někteří poslanci CDU/CSU ale kvůli tomu dokonce hrozili zablokováním vládního návrhu rozpočtu tento týden v parlamentu. Zároveň si u SPD Merz nedokázal prosadit krácení příspěvků na děti a na bydlení.
Puč se zatím nekoná
Zatímco se CSU a její šéf Söder fakticky vyšachovali z možného souboje o Merzovo křeslo, bezprostřední nebezpečí kancléři navzdory jeho slabé pozici nehrozí ani z jeho vlastní strany, z CDU. Navzdory své nespokojenosti totiž Merzovi odpůrci uvnitř strany dosud nejsou schopni se semknout za jedním potenciálním nástupcem. Nejpopulárnější politik a premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst, o němž zklamaní křesťanští demokraté nejčastěji mluví jako o možném novém kancléři, zatím tuto funkci s ohledem na jarní zemské volby ve svém regionu odmítá.
Budoucnost Merzova reformního programu tak spíš závisí na možných změnách ve vedení socialistů, o nichž se rozhodne v lednu. Po říjnové rezignaci exministryně práce a sociálních věcí a spolupředsedkyně SPD Bärbel Basové by se podle spekulací německých médií o post šéfky strany mohla přihlásit staronová premiérka Meklenburska-Předního Pomořanska Manuela Schwesigová, která po zářijových zemských volbách ve straně podle analytiků získává výrazný vliv.
Bez ohledu na propad popularity vládních stran totiž doma pro SPD těsně vybojovala první místo před pravicově populistickou Alternativou pro Německo (AfD). V kampani ale vsadila na ostrou kritiku Merze a vládou prosazovaných změn, jež i v současné kompromisní podobě považuje za sociálně necitlivé.