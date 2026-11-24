Zima začíná vysávat skromné zásoby plynu. Evropa přeplácí Asii a utrácí miliardy za ruský LNG
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- Energetiku drtí geopolitika v kombinaci s počasím.
České zásobníky jsou v naplněnosti na průměru sedmadvacítky, německé jsou v horším stavu.
Na unijní úrovni se vedou debaty o tvorbě strategické plynové rezervy.
Evropa dosáhla před zimou jen hubených zásob plynu a nyní už z úložišť surovinu odčerpává. Na začátku topné sezony se zároveň snaží přeplácet asijské kupce a zajistit si dostatek dodávek LNG. Vesměs pocházejí z USA, sedmadvacítka ale letos posílila i nákupy ruského zkapalněného plynu. Aktuální cenové pohyby suroviny naznačují, že přes zimu bude situaci na trhu nejspíše silně ovlivňovat počasí.
Od počátku konfliktu na Blízkém východě panují obavy, že výpadky LNG z Kataru nepříznivě dopadnou na globální trh s plynem. Skutečná zatěžkávací zkouška ale přichází až s nástupem zimy. Už začátkem října začaly ceny suroviny v klíčovém nizozemském virtuálním obchodním uzlu TTF dramaticky růst a na konci minulého měsíce se vyhouply přes 100 eur za megawatthodinu. Následovala krátká úleva, ale v pondělí se přechodně vyšplhaly až k 96 eurům.
Zima možná bude tužší, než se doufalo
„Evropské velkoobchodní ceny plynu se od února více než zdvojnásobily. Tento vývoj vyvolal obavy, zda Evropa nadcházející zimu s plynem vystačí,“ varoval ve své analýze americký Fed.
Důvodem aktuálního cenového růstu je především předpověď počasí, která po časném kolapsu polárního víru počítá s chladným koncem listopadu i začátkem prosince. Teploty by se měly pohybovat zhruba pět stupňů pod dlouhodobým normálem. „Geopolitika a počasí v energetice jsou dva klíčové pohony volatility. Nyní se zdá, že se dějí současně, a to je vždy největší riziko pro trhy,“ řekla CNBC energetická expertka Florence Schmit z Rabobank.
Meteorologové podle ní přitom dlouho předpokládali, že mimořádně silný jev El Niño by mohl přinést spíše vysoké teploty a málo sněhových srážek. Vyhlídka na tuhou zimu je pro Evropu velmi obtížná, podotkla Schmit. „Pokud i nadále uvidíme stejné výběry z úložišť v příštích několika měsících, ceny energií dále vzrostou,“ varovala.
Stav unijních zásobníků vzbuzuje obavy
EU dosáhla nejvyššího stavu zásobníků na konci října. Tehdy byly naplněné ze 75 procent své kapacity, tedy pod historickým minimem pro toto období. Nyní jsou na 69 procentech, což je stav průměrně odpovídající půlce ledna.
„Čerpání zásob v první polovině listopadu patří k nejvýraznějším v historii. Vzhledem k tomu, že zásobníky vstupují do zimního období na historicky nejnižší úrovni, bude mít jakékoli další zhoršení teplotních podmínek či rychlosti větru mimořádně silný dopad na evropskou bilanci a povede k růstu cen napříč Evropou,“ předpovídá plynový analytik David Lewis z Wood Mackenzie.
Stav českých zásobníků zhruba kopíruje evropský trend a politici i odborníci během podzimu opakovaně ujišťovali, že nedostatek suroviny nehrozí. „Bezpečnost dodávek plynu je u nás na velmi dobré úrovni. Máme zajištěný dostatek plynu, robustní infrastrukturu a přístup k LNG trasám. Další vývoj ale nezáleží pouze na nás, nýbrž také na přístupu okolních států k energetické bezpečnosti,“ zdůraznila koncem října výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Tereza Navrátilová.
Německo začne tvořit strategickou rezervu
Dramatičtější situace je v Německu, kde jsou v tomto období úložiště plná jen z 56 procent. „Nízké úrovně skladování plynu představují významné riziko pro bezpečnost zásobování,“ připustil tento měsíc výkonný šéf německého svazu provozovatelů zásobníků plynu INES Sebastian Heinermann. „Německo potřebuje spolehlivý dlouhodobý rámec, který umožní ekonomicky životaschopné držení dostatečných objemů plynu na zimu a zajistí, že tyto objemy budou zabezpečeny prostřednictvím závazných opatření,“ dodal.
Německá vláda nedávno schválila vytvoření strategické rezervy suroviny pro případ závažných výpadků dodávek, například v případě sabotáže. Měla by být oddělená od běžných zásob a největší evropskou ekonomiku v případě krize zajistit na měsíc. Její tvorba má začít v příštím roce. Plnění rezervy se však rozloží na tři roky, aby mělo co nejmenší vliv na trh a ceny.
O vytvoření rezervy se v současnosti hovoří i na unijní úrovni. „Ještě jsme se nerozhodli, zda zavedeme strategické zásoby plynu na úrovni EU, či nikoliv,“ uvedla minulý týden podle webu S&P Global zástupkyně šéfa ředitelství pro energetiku Evropské komise Mechthild Wörsdörfer.
Tvrdý cenový boj o dodávky
Evropa v současnosti na trhu skupuje LNG a podle Reuters tak v podstatě stahuje plyn z Asie. Analytická společnost Kpler očekává, že evropský import v listopadu dosáhne 10,1 milionu tun, nejvíce od března. V říjnu dovoz činil téměř devět milionů. I tak ale listopadové tempo vázlo za loňským jedenáctým měsícem, a tak se čeká, že dovoz v následujících týdnech zrychlí.
Důležitost zkapalněného plynu v posledních letech rychle roste. Podle Fedu nyní tvoří 45 procent veškerých dodávek do Evropy. Dvorním dodavatelem této suroviny jsou Spojené státy. Znamená to, že loni doručily do EU více než čtvrtinu veškerého dovozu plynu, první Norsko necelou třetinu. „Nová závislost na LNG činí evropské dodávky plynu zranitelnějšími vůči vývoji na globálním trhu. Například když asijští odběratelé přišli o dodávky z Kataru, začali o LNG z atlantické oblasti soutěžit s Evropou,“ zdůraznil slabiny tohoto zásobování Fed.
Také Mezinárodní agentura pro energii (IEA) se domnívá, že by zima mohla být ve znamení tvrdé přetahované o volný LNG. „Nízká úroveň zásob v Evropě v kombinaci s omezenými skladovacími kapacitami v některých zemích v Asii a Jižní Americe by mohla v nadcházejících měsících vystupňovat konkurenční boj o omezený počet flexibilních nákladů LNG a vyvinout tlak na růst spotových cen,“ konstatovala.
Nákupy ruského LNG na poslední chvíli
Její simulace naznačují, že by v případě velké zimy a přetrvávajícího napětí na Blízkém východě mohly do konce března zásoby plynu v EU klesnout pod deset procent využitelné kapacity. „Evropský trh by se tak stal obzvláště zranitelným vůči různým událostem, ať už jde o další vlny chladného počasí, technické výpadky nebo jiné přerušení dodávek,“ podotýká agentura.
Sedmadvacítka má navíc od ledna definitivně skoncovat s nákupy ruského LNG. Za letošních prvních deset měsíců přitom za surovinu z projektu Jamal podle aktuální analýzy německé neziskové organizace Urgewald utratila 8,7 miliardy eur, tedy o pětinu více než za celý rok 2025. Největším dovozcem byla v říjnu Francie, další dodávky směřovaly do Španělska, Nizozemska a Portugalska.
Vzhledem k blížící se zimě projevují aktivisté obavy, aby Brusel na poslední chvíli pod tlakem některých zemí neustoupil a nezmírnil zákaz. „Evropa musí vytrvat. Žádný ústupek, žádné nové výjimky a žádná záchranná lana pro tento obchod. Po téměř pěti letech války musí vlády konečně udělat za ruským byznysem s LNG tečku,“ řekl Euronews představitel Urgewaldu Sebastian Rötters.