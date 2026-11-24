Mladí nechtějí dělat elektrikáře, tuto práci nahradí humanoidi, říká šéf M2C Matěj Bárta
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- Společnost spravující budovy M2C působí na trhu 33 let, zaměstnává přes 8 500 lidí ve 13 zemích a jeho obrat přesahuje 4,5 miliardy korun.
- Kvůli nedostatku technických profesí i rostoucím mzdám firma vyvíjí vlastní chytré systémy a počítá i s nasazením humanoidních robotů.
- V rozhovoru pro FLOW mluví šéf M2C Matěj Bárta také o vstupu na pražskou burzu nebo o chystaných akvizicích.
Partnerem obsahu je společnost M2C
Nová brněnská T Arena pro více než třináct tisíc návštěvníků, stovky kulturních i sportovních akcí ročně a čtyřletý kontrakt na kompletní zajištění provozu. To je jedna z nejnovějších společnosti M2C, která se zabývá správou nemovitostí od úklidu a ostrahy až po dodávky vzduchotechniky. Podle jejího generálního ředitele Matěje Bárty dnes majitelé velkých komerčních budov, logistických areálů i továren stále častěji svěřují provoz externím správcům, aby se mohli plně soustředit na svůj hlavní byznys.
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Klíčovým důvodem ale není jen snaha ušetřit, nýbrž potřeba přesně předvídat náklady na energie, údržbu technologií a personál. „Jsme architekti řešení pro zákazníky v tom, jak budovu nejen zlevnit, ale hlavně lépe predikovat náklady na provoz nemovitosti a ukázat, kde se dá ušetřit,“ říká Bárta v pořadu FLOW.
Firma využívá i rozsáhlé dohledové centrum, které přirovnává k řídícímu středisku NASA a odkud dokáže řadu technologií v budovách ovládat na dálku. Společnost, která vznikla před 33 lety, dnes zaměstnává přes 8 500 pracovníků ve třinácti zemích, aktivity má mimo Evropu také v USA nebo ve Spojených arabských emirátech.
Humanoidi místo řemeslníků
Stejně jako další obory i správu budov zásadně brzdí nedostatek dělníků na trhu práce. Nejhůře se podle Bárty shánějí technické a specializované profese. „Mladá generace nechce dělat elektrikáře, nechce se jí s tím pracovat. Starší generace sice stále má veškerou certifikaci a umí to, ale taky si chce někdy užít důchod, lidé docházejí, “ popisuje situaci na trhu šéf M2C. Situaci přitom podle něj neřeší ani zahraniční pracovníci, protože nábor limituje enormní byrokracie.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW
🟠 Co všechno obnáší postarat se o provoz haly pro víc než třináct tisíc lidí
🟠 Proč firmy správu budov outsourcují a co jim to podle něj přináší
🟠 Jak dlouhé kontrakty se dnes v jeho oboru uzavírají a proč se prodlužují
🟠 Proč si firma vyvinula vlastní systém pro vstup do budov a kde ho nahradil člověka
🟠 Co se dá vyčíst z kamerového obrazu a komu v budově se ta data hodí
🟠 Proč je přesvědčený, že mechanickou práci v budovách převezmou roboti
Firma proto masivně investuje do vývoje a automatizace. M2C vyvinula například vlastní elektronický recepční systém pro odbavení návštěv i vjezdů do logistických center nebo pokročilou analýzu obrazu z kamerových systémů. Ta obchodním centrům dokáže vyhodnotit nejen pohyb návštěvníků, ale i to, jak dlouho se lidé zdrží před konkrétní výlohou.
Podle Bárty jde o postupný přerod celého odvětví, na jehož konci bude mnohem méně lidské práce a výrazně více technologií. V střednědobém horizontu si dokáže představit, že návštěvníka budovy identifikuje systém podle obličeje a bez zdržování ho pustí rovnou do správného patra. A do budoucna věří i v nasazení humanoidních robotů. „Jsem o tom naprosto bytostně přesvědčen. Ten směr tady prostě je a my tento vývoj nezastavíme,“ dodává.
Burza, akvizice a další expanze
Technologický rozvoj a další růst má podpořit i kapitál ze vstupu na pražskou burzu, který Bárta označuje za odvážný a v oboru správy budov průkopnický krok. Získané prostředky chce holding využít především na dokončení rozběhnutých akvizic. Obrat holdingu loni překonal 4,5 miliardy korun a firma dál roste zejména na trzích západní Evropy – v Rakousku, Nizozemsku, Belgii a především v Německu, kde Bárta vidí největší obchodní potenciál.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.
(00:00) T-Mobile Arena v Brně a co znamená spravovat takovou halu
(04:09) Proč firmy správu budov outsourcují
(06:58) Délka kontraktů a jak velká je konkurence
(10:50) Vlastní systém pro vstup do budov místo recepčního
(14:03) Co všechno se dá vyčíst z kamerového obrazu
(15:42) Mizející lidská síla, humanoidi a chybějící elektrikáři
(22:29) Jak se šetří na provozu budovy a vlastní dohledové centrum
(25:36) Obrat, rok a půl na burze a plány na akvizice