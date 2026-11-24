Špindl à la Zrádci. V nelítostném boji o „český Aspen“ se rodí nový starosta z řad podnikatelů
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- Šest týdnů po volbách Špindlerův Mlýn stále hledá starostu. Tomu dosavadnímu – Martinu Jandurovi – chyběl k obhajobě jediný hlas.
- Podle zjištění e15 se rýsuje většina, která by mohla do čela města vynést místního podnikatele Matěje Dunku.
- Do jednání o koalici promlouvá i plán skupiny Penta na proměnu centra města za dvě miliardy. Spor se vede o rozsah zástavby a podíl apartmánů.
Současné emoční a vztahové rozpoložení v nejluxusnějším českém horském středisku Špindlerově Mlýně připomíná populární televizní show Zrádci. Jednotlivá politická a podnikatelská uskupení se podezírají, kdo koho zradil, kdo se s kým potají domlouvá a kdo upeče novou koalici.
Ani šest týdnů po volbách nestačilo na domluvu, kdo bude v „českém Aspenu“ vládnout a více promlouvat do miliardové proměny města ve spolupráci se skupinou Penta, která plánuje novou zástavbu přímo v centru obce.
Když chybí hlas
První pokus o sestavení nové špindlerovské koalice skončil minulý týden ve středu politickým kolapsem. Dosavadní starosta Martin Jandura získal z potřebných osmi jen sedm hlasů. Jeho formaci Město s vizí (tři mandáty) podpořilo už jen vítězné uskupení Šance pro město (čtyři mandáty).
Jednání o nové vládě v krkonošském letovisku ztěžuje fakt, že do patnáctičlenného zastupitelstva se dostalo hned šest subjektů. Sladit politické zájmy všech není snadné. Další hlasování by se mělo uskutečnit v první polovině prosince a opět by mělo být veřejné. Podle zjištění e15 se v tuto chvíli rýsuje spolupráce, která by již mohla dosáhnout na většinu v zastupitelstvu.
Dosavadní starosta Martin Jandura na dotazy redakce ani telefonáty nereagoval. Lídr vítězného uskupení Šance pro město Tomáš Šidlík se o vyjednávání a budoucí koalici bavit nechtěl. „V tuto chvíli nemám potřebu to komentovat,“ odvětil stroze. Na doplňující dotaz, zda by měl k dosavadnímu průběhu třeba politologický postřeh, pouze glosoval, že „je elektroinženýr“.
Nový starosta na obzoru
O funkci starosty se hlásí lídr projektu Doma ve Špindlu (tři mandáty) Matěj Dunka, který ve Špindlerově Mlýně vyrůstal a dnes vede rodinný obchod se sportovním vybavením nedaleko místní školy. „Nadále jsem připraven ucházet se o funkci starosty. Ve středu na zastupitelstvu jsme ale neměli dohodnutou potřebnou podporu, a proto mi nepřipadalo smysluplné předkládat nominaci jen pro samotné hlasování,“ řekl Dunka e15.
Matěj Dunka, lídr uskupení Doma ve Špindlu |
K zisku většiny potřebuje přidat alespoň pět hlasů. Tři z nich může dodat uskupení Pro náš Špindlerův Mlýn, které má ve svém středu někdejšího trojnásobného špindlerovského starostu Vladimíra Starucha. Ten o post starosty neusiluje a na uplynulém jednání zastupitelstva nehlasoval ani pro dosavadního starostu Janduru.
„Naše sdružení se snažilo jednat se všemi sdruženími, která uspěla v letošních volbách, ale návrhy, které nám byly předloženy, jsme nemohli akceptovat, proto jsme nenavrhovali žádného kandidáta na post starosty. Důvodem byla skutečnost, že jsme se snažili o většinovou koalici, kdy by mělo ideálně každé sdružení v radě města svého zástupce. Nemohu říct, že bychom podporovali výslovně spolupráci s jedním konkrétním sdružením,“ řekl Staruch e15.
Širší koncept vládnutí prosazuje i Dunka. „Naší prioritou je najít co nejširší, a především funkční koalici. Nejen proto, abychom zvolili vedení města, ale abychom spolu dokázali další čtyři roky skutečně pracovat,“ uvedl lídr uskupení Doma ve Špindlu. „Byl bych rád, pokud by byla rada města složena ze zastupitelů napříč všemi zvolenými sdruženími, protože pak by každý z členů rady mohl usilovat o plnění volebních slibů svého sdružení,“ dodal Staruch, který v čele radnice působil v letech 2010 až 2022.
Rychlostí škodovky
Pokud by se uskupení Dunky a Starucha dohodla, k většině by jim chyběly dva hlasy. Ty mohou dodat zastupitelé, kteří za svá sdružení získali po jednom mandátu. Danuta Štrougalová ze sdružení Město pro život podporuje do čela města právě Dunku. „On je z mého pohledu na starostování nejlepší. To si ale musí domluvit mezi sebou. V jaké fázi to teď je, bych věštila z koule, protože u jednání nejsem. Teď nastane druhé kolo jednání,“ řekla e15 zastupitelka a členka výkonného výboru Svazu lyžařů ČR.
Jedním hlasem v novém zastupitelstvu disponuje i Hynek Dvořák z uskupení Nezávislí s podporou TOP 09. Dvořákovi, spolumajiteli místní lyžařské školy Yellow Point, je podle jeho slov blízký propodnikatelský přístup. Na otázku, zda chce Špindl dál rozvíjet, nebo spíš konzervovat a výstavbu nových projektů přibrzdit, odpověděl přirovnáním: „Nemusí to letět rychlostí tryskáče, může to jet pohodovou rychlostí škodovky. Ale musí se to aspoň pozvolna hýbat.“
Spor o centrum za dvě miliardy
V tom má Dvořák názorově blíž k Dunkovu uskupení. Rozdíl mezi Dunkou a Jandurou se před volbami nejzřetelněji ukázal v přístupu k budoucnosti centra obce u Bílého mostu přes Labe. Zanedbanému místu uprostřed Špindlu místní přezdívají „Kábul“. Většinu pozemků ve zhruba dvouhektarovém území vlastní skupina Penta, další patří městu a společnosti Projekt Centrál. Penta tu připravuje projekt za přibližně dvě miliardy korun. Vedle náměstí počítá s hotelem, bydlením, obchody a službami. Do architektonické soutěže se přihlásilo 33 týmů. Porota doporučila návrhy ateliérů Sadovsky & Architects a ADR jako podklad pro jednání investora s městem.
Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura |
„Chceme náměstí, nechceme sídliště,“ vypůjčil si Jandura v předvolebním rozhovoru pro e15 slova jednoho z místních. Ani pro jeden z návrhů by v tehdejší podobě ruku nezvedl. Vadí mu rozsah zástavby i podíl soukromých apartmánů. V centru by raději viděl více hotelových hostů, kteří dávají práci místním po celý rok.
Dunka ocenil, že Penta přizvala místní k debatě s architekty. „Zatím jsme viděli urbanistickou soutěž, ale nic víc,“ řekl před volbami e15. Chce, aby si radnice určila, jak velkou zástavbu připustí a co za svou účast město získá. Také dvojku jeho kandidátky Jitku Hronešovou rozsah staveb zaskočil. Chce však jednat o jejich zmenšení a o tom, jak odklonit dopravu od bývalé pošty, aby uprostřed města vzniklo náměstí pro pěší.
I nyní se v zákulisí při jednáních o koalici mluví o „penťáckém“ a „antipenťáckém“ táboře. „Špindlerův Mlýn přece není jen jeho centrum a výstavba. Jsou to především lidé, kteří tu žijí a pracují. Je to také cestovní ruch, lyžařský areál, služby, doprava, skibusy, podmínky pro místní obyvatele a spousta každodenních věcí, které je potřeba řešit,“ namítá Dunka.
Z Medvědína do Svatého Petra bez skibusu
První změnu mají lyžaři pocítit už 12. prosince. Provozovatel skiareálu Melida chce při zahájení zimní sezony otevřít první část propojení Medvědína se Svatým Petrem za celkem 1,2 miliardy korun. Z Medvědína lyžaři sjedou po nové sjezdovce Lesní k terminálu u Labské přehrady. Odtud je šestisedačka vyveze na Hromovku, odkud mohou pokračovat do Svatého Petra. Pro cestu opačným směrem ještě chybí kabinová lanovka z terminálu na Medvědín. Podle plánu má být hotová pro sezonu 2027/2028.
„Máme před sebou mimořádně významné zahájení zimní sezony a velké investice do rozvoje lyžařského areálu. To je pro Špindlerův Mlýn důležitý moment, ale zároveň i závazek, aby z jeho rozvoje měli prospěch také lidé, kteří tady žijí,“ dodal Dunka.