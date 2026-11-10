Vláda chystá zásah do zisků energetických firem. Stát by mohl získat až 90 procent jejich nadměrných příjmů
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- Stát by v případě vysokých cen energií mohl vybrat od producentů elektřiny až 90 procent jejich nadměrných příjmů nad stanovený cenový strop. Ten by při aktivování odvodů předem nastavila vláda.
- Vyplývá to z vládou schváleného návrhu novely energetického zákona, který je nyní k dispozici v systému elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP). Upozornila na to také Česká televize.
- Podobný princip už využil předchozí kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) během energetické krize v roce 2023, tehdy ale šlo o dočasné řešení.
Vláda v návrhu upravuje trvalé mechanismy pro řešení energetické krize a případného dalšího prudkého zdražování cen. Novela kabinetu v těchto případech nově umožní regulovat ceny elektřiny pro odběratele a také zastropovat nadměrné příjmy výrobců elektřiny. Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít k pokrytí nákladů státu na řešení energetické krize. Novelu nyní dostane Sněmovna.
Odvod by přitom mohl činit až 90 procent nadměrného příjmu, jenž by se vypočítával ze stropu, který by předem nastavila vláda nařízením. Zbylých deset procent pak podle důvodové zprávy zajistí tržní motivaci výrobců elektřiny dál nabízet výrobu v hodinách se zvýšenou poptávkou.
Návrh také stanovuje, že odvod může být použit pouze v případě mimořádné regulace cen energií pro odběratele nebo při poskytnutí dotací pro provozovatele energetických sítí. Právě na tyto výdaje by totiž stát měl využít příjmy z odvodů od výrobců.
Jde o rychlé řešení průdkého zdražování
Schválení novely ovšem automaticky nezavádí cenové stropy ani nespouští odvody. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) jde především o legislativní přípravu mechanismu na rychlé řešení případného prudkého zdražování energií.
Energetické firmy už v pondělí avizovaly, že jsou připraveny s vládou o nových pravidlech jednat. Svaz energetiky ČR v této souvislosti uvedl, že rozumí snaze státu být připraven na krizové situace spojené s vysokými cenami energií, zároveň ale předpokládá, že nová pravidla nenaruší fungování a předvídatelnost tržních mechanismů a také bezpečnost dodávek energií.
Energie zdražují od letošního jara v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Plyn a elektřina od března zdražily o desítky procent. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé.